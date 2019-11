Valeria Linch cambió su apellido y se convirtió tendencia en redes

Valeria Lynch sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que a partir de ahora se iba a cambiar su apellido: "Soy Valeria Ninch", sentenció en Twitter. Según detalla en su tuit, siente que llegó la hora de "reinventarse", y por eso, apuesta a un nuevo nombre artístico.

"Atención querida gente de Twitter: tengo algo para contarles. Desde hoy cambio mi nombre a #ValeriaNinch. Se vienen muchas cosas nuevas #apurorock", escribió la cantante. Muchos de sus fans quedaron atónitos con la noticia, pensando que se trataba de una broma.

"No sé por qué será, pero te banco"; "Podrás cambiarte el nombre pero tu talento está intacto"; "¿Cómo? Me gustaba más el de siempre, pero bueno, te apoyamos"; fueron algunas de las reacciones de sus seguidores.

A los pocos minutos, la intérprete amplió su versión del porqué de la decisión vía Twitter: "Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy por mucho más. Si lo hizo Madonna [la icónica cantante estadounidense se bautizó como "Madame X" al anunciar su próximo disco en febrero de este año], ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock".

Me cambio el apellido porque llegó la hora de reinventarme y voy x mucho más Si lo hizo Madonna, porque no lo puedo hacer yo, no? A partir de ahora soy #ValeriaNinch #apurorock pic.twitter.com/lWVhtNGKF6