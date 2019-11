Lava Jato: ordenan detener al expresidente paraguayo Horacio Cartes

Un juez de Brasil ordenó hoy la detención y extradición del ex presidente de Paraguay. Se lo acusa de sostener financieramente a un contrabandista de divisas

El pedido del juez Marcelo Bretas se da en el marco del caso que investiga a una presunta organización criminal relacionada al cambista Dario Messer, quien fue detenido en julio pasado como supuesto líder de una red de lavado que operaba en Brasil, Uruguay y Paraguay.

"Copias de mensajes de WhatsApp corroboraron el auxilio de autoridades paraguayas y otros ciudadanos para que Messer permanezca prófugo a veces en Paraguay, a veces en Brasil. Por estos datos se constató que la organización ilícita puso a disposición de Messer por lo menos 2,5 millones de dólares", señaló en una nota el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil.

"Las investigaciones revelaron que Cartes habría enviado 500.000 para el cambista, a quien se refirió como hermano de alma tras su fuga para el país que él gobernaba hasta agosto del año pasado", añadió.

En diálogo con Radio 1000, de Paraguay, el senador Juan Carlos Galaverna lamentó la situación del ex presidente y manifestó: "Horacio Cartes tiene fueros en el Paraguay, le recuerdo eso al fiscal brasileño. No importa que haya jurado o no, es senador vitalicio y tiene fueros. El ciudadano electo senador adquiere fueros desde el día de su proclamación. El señor Cartes fue electo y proclamado".

Además, sostuvo que no es suficiente la orden de captura de Interpol para detener al ex jefe de Estado paraguayo: "Hay dos formas, o recurre la Interpol directamente a través de la Fiscalía al Ministerio Público y presenta a consideración de un juez, u obvia la recurrencia del Ministerio Público y va al juzgado".

"Lo importante aquí es que es imprescindible la orden de un juez para que se aplique la orden de captura de la Interpol en territorio paraguayo", señaló Calé.

En el mismo sentido se expresó el presidente del Congreso, Blas Llano: "Generalmente, cuando viene un pedido de desafuero eso se gira a la comisión de asuntos constitucionales para que pueda dictaminar desde el punto de vista formal si se tiene todos los requisitos establecidos por la ley y, si es así, se emiten los dictámenes correspondientes y se trata en la siguiente sesión".

Según los medios locales, Cartes, quien gobernó Paraguay entre 2013 y 2018, se encuentra en su residencia de Asunción.

"Está tranquilo. Desconocemos la denuncia que llevó a la decisión del juez. Cartes siempre respondió que no tuvo vínculos comerciales o societarios con Messer. Lo niega de manera enfática. Cartes y Messer no son socios de negocios", aseguró su abogado Carlos Palacios.

El pedido del juez incluye otros 16 mandatos de prisión preventiva y tres de prisión temporal en varios estados de Brasil, Paraguay y Estados Unidos.