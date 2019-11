Central Norte exige mejorar los operativos 

Causó sensación la gran convocatoria de gente en los últimos partidos que disputó Central Norte en el Gigante del Norte en el torneo Federal A, de tal forma que en el partido contra Sportivo Belgrano de San Francisco el domingo pasado llegó a la presencia de unas 11.000 almas.

Una buena concurrencia y un buen respaldo al equipo que conduce el DT Ezequiel Medrán, pero en las redes sociales y en otro medios llegaron innumerables quejas con respecto al accionar policial, encargado de velar por la seguridad del espectáculo deportivo, especialmente para que el hincha llegue al estadio a disfrutar como corresponde de un partido de fútbol.

Desde la dirigencia del club cuervo anunciaron que se busca solucionar los inconvenientes que se presentaron, en la última presentación del equipo, en el estadio millonario.

El vicepresidente, Matías Aramayo, se mostró preocupado y dejó entrever que todo se encamina a brindar una salida favorable. “En el espectáculo hay varios actores, todos tenemos que procurar, con la colaboración de cada uno, para que todo salga mejor. Desde la institución vamos a procurar hacer todo lo posible de ir mejorando cada detalle y lo que nos compete a nosotros. Y viendo desde ese análisis vamos a jugar donde más convenga la realización del espectáculo, como tal y para la gente que concurre a ver a Central Norte. Es cierto, toda persona que va a la cancha quiere ver los noventa minutos y eso lo entendemos perfectamente”, declaró Aramayo.

En cuanto al reclamo de la gente, con respecto a la actitud de la Policía, Aramayo expuso: “Tampoco podemos caerle todo a la Policía. No podemos ir en contra porque al fin todos los partidos trabajamos con ellos. Lo que tenemos que procurar en las reuniones que hacemos es ver cómo vamos solucionando este tipo de problemas que se presentan”.

Si los problemas que hubo se generaron más en el estadio Padre Martearena o el Gigante del Norte, el dirigente respondió: “Se van a crear inconvenientes en cualquier estadio. Nadie asegura. Son eventos masivos y puede pasar en cualquier estadio. Tenemos la idea de atender lo mínimo”, para luego agregar: “Lo que puedo decir es que vamos a jugar donde más le convenga a la gente, donde ellos vayan con mayor tranquilidad y puedan ver un espectáculo completo. Y bregaremos como institución para que esto suceda”.

El tema de la bandeja en el Gigante del Norte: “Como bien se sabe nosotros alquilamos el estadio. Eso es órbita de la institución que nos alquila. Este sector está en condiciones y por eso se lo habilitó. Si no fuese así no pondríamos en riesgo a la gente”, concluyó.

Con el lobo entrerriano

La preparación del plantel azabache, luego de pasar el mal trago que significó la derrota como local frente a Sportivo Belgrano (1-0), en el torneo Federal A, se concentra en la presentación como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, el domingo a las 17.

El DT Ezequiel Medrán, avalúa los regresos de Pablo Figueroa y Joaquín Iturrieta.