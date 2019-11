Tensa presentación del código fuente del voto electrónico

Apoderados del Frente de Todos se presentaron con fiscales informáticos que cuestionaron el sistema y solicitaron varias pruebas, las cuales no arrojaron errores ni irregularidades.

Una, por momentos, tensa jornada se vivió ayer en la sede del Tribunal Electoral, donde se realizó la audiencia de presentación del código fuente del voto electrónico.

La actividad estuvo supervisada por el Tribunal Electoral, encabezado por su presidente, Guillermo Catalano, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta Teresa Ovejero y las vocales y juezas de Cámara Mirta Inés Regina y María Inés Casey.

La audiencia de verificación de código fuente se realizó además en presencia de apoderados partidarios, fiscales informáticos y miembros del cuerpo de auditores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta.

Catalano abrió la actividad explicando a los presentes la mecánica de la audiencia, que fue eminentemente técnica. A continuación la constatación se realizó respondiendo a las preguntas de los fiscales informáticos que estuvieron presentes.

La audiencia fue una de las más ajetreadas de los últimos tiempos, ya que entre los presentes hubo dos fiscales informáticos del Frente de Todos que llegaron desde Buenos Aires, luego de que Sergio Leavy, senador nacional electo y candidato a gobernador, sembrara dudas en torno a la transparencia del sistema tras perder ampliamente en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Los expertos aportados por el espacio de Leavy, con instrucciones de apoderados partidarios locales, solicitaron numerosas pruebas sobre las máquinas y el sistema y, finalmente, se negaron a firmar el acta porque no se fueron conformes pese a no detectar fallas.

Uno de los momentos tensos de la mañana se dio cuando los peritos del Frente de Todos cuestionaron las máquinas en las que se hacían las pruebas. Ante la inquietud, los informáticos de la empresa ofrecieron hacerlas en otras máquinas y uno de los apoderados ofreció la suya. Sin embargo, el representante de otro frente se opuso a que se instale el programa en una computadora que no estaba controlada, porque podría tener un programa que guarde información que no puede tener ningún partido.

Pero los peritos del Frente de Todos insistieron en su intención de acceder a las pruebas con el código en sus máquinas. Cosa que finalmente no ocurrió por falta de consenso.

Si bien la audiencia consiste en la exhibición del código fuente, los peritos informáticos de Leavy cuestionaron que el mismo tiene 30 mil líneas de códigos y, durante las pruebas, se pueden haber exhibido unas tres mil lo que, a su entender, es insuficiente. Si bien durante las pruebas exigidas por este sector no se presentaron fallas o errores que pudieran llamar la atención, los peritos cuestionaron que no se les permita tener acceso al código, razón por la cual indicaron que la actividad de ayer no fue una auditoría sobre el sistema sino una exposición sobre cómo funciona el mismo.

Tras la audiencia, el sector de Leavy envió un comunicado en el que informó que “especialistas informáticos del Frente de Todos visitaron el Juzgado Electoral de la provincia para realizar una visualización del código fuente” y que “la conclusión es que tanto las máquinas como el software son viejos e inseguros”.

La gacetilla del Frente de Todos expuso que el especialista informático Eliseo Zurdo dijo que “se logró hacer una revisión ocular al código fuente en solo 1%, porque no es una autoauditoría como dice la ley, solo se pudo mirar y esto va a constar en actas”.

Por su parte, el apoderado del Frente Sáenz Gobernador, Carlos Saravia, refutó que “no es cierto que no se permitió auditar”, y explicó que “hay una disidencia sobre cómo ellos creen que se debe hacer y cómo lo hace el Tribunal, con personal de la Universidad Nacional de Salta”.

“Esto (los cuestionamientos al sistema) es una movida que se viene haciendo en distintos frentes, como la Legislatura, los medios y ahora llevaron la puesta en escena al Tribunal”, cuestionó el apoderado y aclaró: “No es que no se le facilitó el código”, ya que el mismo “estaba expuesto en una pantalla”.

“Ellos (los peritos informáticos del Frente de Todos) solicitaron muchas pruebas que salieron bien. Hubo una sobre actuación de ese sector”, lamentó.

Saravia no dudó en asegurar que “la gente no los apoya, entonces buscan seguir deslegitimando el proceso electoral”.

Pero afirmó que “las encuestas muestran que la derrota va a ser peor (a lo ocurrido el 6 de octubre) y ahora quieren cuestionar un sistema que viene de hace 10 años y con el que ganaron varias elecciones”, y citó como ejemplo que Leavy y su hermano fueron electos como intendentes en Tartagal a través de este sistema, “y en ese momento no lo denunciaron”.

“Esto es solo una maniobra política del Frente de Todos, tenemos que estar prevenidos para no permitirles que ensucien la jornada electoral el 10 de noviembre”, cerró Saravia.