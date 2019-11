El Gobierno británico suspendió el "fracking" en Inglaterra, pero lo financiará en Vaca Muerta

Los cuestionamientos al empleo del fracking en la explotación de hidrocarburos no convencionales son cada vez mayores. Ahora, el Gobierno británico ha prohibido el "fracking" en Inglaterra tras la publicación de un informe de la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA, por sus siglas en inglés) que ha concluido que en la actualidad resulta "imposible" predecir la probabilidad o la magnitud de los sismos relacionados con esta práctica. Llama la atención que, hace solo 5 días, una nota de Laura Rocha para Infobae anunciara que el Reino Unido financiará el fracking en Vaca Muerta.





Fernando Cabrera, de Observatorio Petrolero Sur, le dijo a Infobae: "El Reino Unido promociona la expansión de la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante fracking en Argentina, al tiempo que hay un gran debate en su territorio sobre una posible prohibición de la explotación con esa técnica. Por otro lado, al tiempo que el el gobierno británico se presenta ante el mundo como un líder climático focaliza en la explotación de energías fósiles, una de las principales fuentes de emisiones de gases que generan el cambio climático". Hoy llegó la confirmación de la suspensión por ser una práctica riesgosa y generadora de eventos sismicos.

Cabrera agregó que en la propia Inglaterra existe un gran cuestionamiento a la explotación mediante fracking en el norte de ese país porque se ha comprobado la vinculación de esa técnica con sismos. “Incluso ha llevado a frenar algunos proyectos, sin embargo en Argentina, donde ya se registran sismos que parecen estar vinculados con los no convencionales, no se instala una discusión de tal envergadura”.

El caso inglés

El Reino Unido decidió suspender de forma inmediata la fracturación hidráulica, técnica conocida como fracking, por temor a que "cause demasiadas perturbaciones a través de los temblores de tierra", anunció el Gobierno este sábado, informó Reuters.

"El trabajo exploratorio para determinar si el esquisto puede ser una nueva fuente de energía doméstica en Reino Unido […] ahora se ha detenido", reza un comunicado del departamento de Negocios y Energía, que precisa que la medida durará hasta que se demuestre que esta técnica puede llevarse a cabo "de forma segura" en el país.

Imagen gentileza RunRún energético

El anuncio se produce tras la presentación de un informe sobre un sismo de magnitud 2,9 ocurrido en agosto en un sitio administrado por la compañía energética británica Cuadrilla Resources, cerca de Blackpool, al noroeste de Inglaterra, lo que llevó a los lugareños a manifestarse en contra de la empresa. En los últimos años cientos de personas han sido arrestadas por tratar de detener la actividad de la empresa.

Alternativa Greenpeace

El fracking se reanudó en Reino Unido en 2018 después de siete años de suspensión. A raíz del terremoto, la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA, por sus siglas en inglés) examinó el caso, aunque no determinó si el temblor se debió a la industria del gas de esquisto. No obstante, la secretaria de Estado para la Empresa, la Energía y la Estrategia Industrial, Andrea Leadsom, declaró que "no se pueden descartar futuros impactos inaceptables en la comunidad local".

La medida ha sido aplaudida por la ONG ambientalista Greenpeace. "La propuesta del Gobierno por el fracking es un fracaso", declaró el organismo, quien insta a utilizar las energías renovables como la eólica, la solar o la geotérmica. Londres se ha fijado el objetivo de convertirse en un país con cero emisiones de carbono para el 2050, recuerda la agencia.

El Ejecutivo del primer ministro, Boris Johnson, había manifestado anteriormente su apoyo a la industria del gas de esquisto mientras buscaba formas de reducir la dependencia de Londres de las importaciones de gas natural, usado para calentar alrededor del 80% de los hogares del país.

Fuente: Europa Press, agencia RT, Infobae y propias