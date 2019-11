El nuevo destino de Salta Basket

Mientras intenta encontrar la regularidad en la Liga Argentina, Salta Basket conoció su nuevo destino en la Liga Sudamericana de Básquetbol, para disputar la serie de semifinal.

La Consubasquet ratificó este sábado a las sedes elegidas días atrás, la ciudad de Ibarra (en Ecuador) y la de La Banda (en Argentina), y dio a conocer la conformación de los grupos de semifinales de la competencia continental.

En este contexto, Salta Basket se vio beneficiado en el sorteo ya que fue asignado al Grupo E, que se disputará en Santiago del Estero, más precisamente en ciudad de La Banda.

El conjunto salteño comparte zona junto con el local, Ciclista Olímpico, y otros dos conocidos: Nacional de Uruguay y Botafogo de Brasil.

Los infernales recorrerán 400 kilómetros hasta la ciudad santiagueña y debutarán el martes 19 de noviembre frente a Botafogo, a las 19.20. El miércoles 20, el rival será Ciclista Olímpico, a las 21.30, mientras que el jueves 21 cerrará su participación frente a Nacional de Uruguay, a las 19.10.

Cabe recordar que Salta Basket ya enfrentó a los brasileños y uruguayos en la fase anterior de cuartos de final que se disputó en la isla colombiana de San Andrés, en octubre.

En esta instancia de semifinal, el equipo que dirige Esteban Gatti tendrá que salir primero, como lo hizo en la ronda previa, para jugar la final por el título de la Liga Sudamericana, contra el ganador de la otra serie que estará integrada por Piratas de Los Lagos (Ecuador), Corinthians (Brasil), Ferro (Argentina) y Pinheiros (Brasil).

Es que la final para definir al campeón se jugará al mejor de tres partidos en diciembre.

La otra ronda de semifinales que se llevará a cabo en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, comenzará el martes 12 de noviembre con los partidos entre Corinthians y Ferro (a las 18) y Piratas de los lagos vs. Piñeiro (a las 20). El miércoles 13 los partidos serán entre Corinthians vs. Piñeiro (a las 18) y Piratas vs Ferro (a las 20). Y en la tercera jornada los partidos serán entre Ferro y Piñeiros (18) y Piratas con Corinthians (20).

La Liga Sudamericana es la segunda competencia más importante a nivel clubes y Salta Basket intentará seguir haciendo historia, luego de su excelente performance en los cuartos de final.