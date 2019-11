Inundaciones y rutas: el desafío para las nuevas gestiones en Rosario de Lerma, Cerrillos y La Merced 

Pese a una serie de importantes obras hídricas ejecutadas por La Merced y la limpieza de canales en Cerrillos, si la problemática de las inundaciones no se encara a nivel regional, este verano se las verán nuevamente en “figuritas”.

No hace falta que se caiga el cielo para que desde la zona más alta del Valle de Lerma, ubicada hacia el oeste, se generen verdaderos ríos caudalosos que arrasan con todo a su paso y que afectan fundamentalmente al departamento Cerrillos y a la zona centro de la ciudad de Rosario de Lerma.

La cinta asfáltica de la ruta nacional 68 hecha a nueva en la última década, en el tramo Talapampa-Río Ancho, no resistirá nuevos embates sin sufrir profundos deterioros. Los riesgos de pérdidas materiales y la idea de quedar incomunicados por anegamientos durante el período estival, desvela a los vecinos.

El pronóstico anticipa un año complicado en cuanto a lluvias. Se esperan precipitaciones concentradas y muy intensas.



Los estudios y las obras que deben realizarse en el límite entre los departamentos Rosario de Lerma y Cerrillos, y las inspecciones al sistema de riego agrícola deben ponerse en marcha cuanto antes.

La ruta 23, Camino a Rosario de Lerma

Fotografía de Archivo

La ruta provincial 23, de unos 15 km entre Cerrillos y Rosario de Lerma, sufre un grave deterioro. Prácticamente no se puede circular sin dañar los automóviles, mientras que los baches, ondulaciones y hundimientos obligan a los conductores a maniobrar bruscamente, causando un alto riesgo de accidente. A esto se suma la falta de iluminación en varios y extensos tramos, generando un cóctel más que peligroso y que requiere de medidas urgentes.

Ruta provincial 22, Camino a San Agustín

Fotografía de archivo

Varios tramos de la ruta provincial 22 que une La Merced con San Agustín están destruidos. En los últimos años creció significativamente en tránsito por la zona de quienes van y vienen a la ciudad de Salta y quieren evitar los congestionamientos de Cerrillos, sumado al crecimiento del parque automotor local y de los vehículos agrícolas que utilizan esa vía. Pero, los profundos pozos obligan en algunos casos a los conductores a transitar por la banquina o cruzarse de carril. Se trata de una situación que no resiste más dilaciones.