Tributo a The Wall, de Pink Floyd, 2x1 con CLUB

Hace 40 años la banda liderada Roger Waters y David Gilmour lanzó un disco fundamental para la historia de la música: The Wall. El álbum se convirtió en uno de los más vendidos de todos los tiempos, fue motivo de giras de la banda por todo el mundo y dio origen a una mítica película.

Este show homenaje en el Teatro Provincial de Salta propone escuchar en vivo la música, con su complejidad y grandeza, pero también recrear el ambiente característico de The Wall con una gran puesta en escena que incluirá actores, escenografía, pantalla gigante, luces y efectos especiales. Sumando así más de 100 artistas trabajando para hacer un gran tributo a Pink Floyd.

La música estará a cargo del grupo de rock salteño “Los Fairlane” junto a la “Orquesta Cuchi Leguizamón” y se sumarán además artistas invitados en guitarras, teclados y coro para poder abordar el disco completo con todos sus éxitos. Por otra parte un elenco de actores y actrices salteños llevarán adelante la trama tomando como hilo conductor la película protagonizada por Bob Geldof.

Los socios de Club El Tribuno disfrutan del beneficio del 2x1 en la compra de entradas. ¿Ya sos socio? Si aún no lo sos, suscribite llamando de lunes a viernes, de 10 a 19, al 0810 888 2582 y empezá a disfrutar de nuestros beneficios!

Para el show, la venta en entradas se realiza en la boletería del teatro, Zuviría 70.