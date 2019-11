A los 40 años de "The Wall", llega la versión local de la obra

Este viernes Salta vivirá uno de los acontecimientos mundiales del arte de masas: la opera rock “The Wall” -de la banda británica Pink Floyd- cumple 40 años de su salida. Y para festejarlo, en el Teatro Provincial, Zuviría 70, se pondrá en escena la versión local.

El actual director de la Orquesta Cuchi Leguizamón, Martín Bonilla, junto a Lucas Urtasún y Seba Bagnasco, de “Al Palo Producciones”, le propusieron a los músicos de la banda local Farlaine hacer la versión propia de “The Wall”. De esta manera se sumaron el guitarrista Fabián Amerisse, el multinstrumentista y vocalista Diego “Gacela” Giménez, el baterista Diego Vilte, el bajista Pela Vega y el tecladista Leo Goldstein.

Las voces estarán a cargo de Rocío Riera, India Menéndez y Pipi Tobío, siendo Diego “Gacela” Giménez la voz principal, con Santiago Lamagni y Andrea Rico como invitados especiales.

“Nos estuvimos juntando desde septiembre, cuando Martín Bonilla nos pasó la obra en varias versiones. Además de la versión de la película, la que Pink Floyd hizo en vivo para ‘Pulse’ y otras. Martín fue dirigiendo cada paso”, cuenta Leo Goldstein.

Ya en 1977 Roger Waters, el bajista de Pink Floyd y su miembro más visionario, tuvo la idea conceptual de The Wall, luego de una gira del disco Animals. El 30 de noviembre de 1979 salió como disco doble este álbum conceptual que retrata la vida de una estrella ficticia del rock, Pink, personaje basado en las vivencias del mismo Waters y, dicen varios, del primer guitarrista de la banda, Syd Barrett, que terminó su existencia en un manicomio.

“Es increíble la vigencia de esta obra, que fue escrita hace 40 años. Yo no conocía mucho la obra de Water, pero es impresionate. Esto me conmovió mucho, es una obra muy fuerte, sobre todo en este contexto político continental”, reflexiona Goldstein.

El tecladista cuenta que los primeros acercamientos musicales a la obra de Pink Floyd fue con la banda primero. Posteriormente se “ensambló” con la “Cuchi” Leguizamón, todo bajo la dirección de Bonilla. “The Wall es una obra impresionante, que nos exigió a todos”, asegura Goldstein.

El recital del viernes a las 21 también incluye una muestra de Pablo Flores, que estará en el hall del Teatro Provincial, exponiendo cuadros, discos y otras piezas relacionadas con la obra. Y durante el concierto, se proyectarán imágenes originales de The Wall y varios actores completarán esta puesta en escena, la primera que desde Salta reinterpreta una de las obras cumbre del rock mundial, que tiene plena vigencia política.

Son historia

Pink Floyd fue una banda de rock británica, fundada en Londres en 1965. Es considerada un icono cultural del siglo XX y una de las más influyentes en la historia de la música. Sus miembros fueron Roger Waters, David Gilmour, Syd Barrett, Richard Wright, Nick Mason y Bob Klose. Crearon The Wall en 1979.