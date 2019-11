Critican atraso de cuentas generales

En medio de fuertes críticas por el atraso en la rendición de los gastos presupuestarios por parte del Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados aprobó con 23 votos a favor y 19 en contra la cuenta general del ejercicio 2017.

El fundamento del diputado Mario Vilca para que se otorgue el visto bueno se basó en que el informe de la Auditoría General fue aprobado por los 5 auditores que integran el órgano de control externo, aunque planteó que se busca mejorar el funcionamiento y los procedimientos para una mayor calidad de control.

A pesar de que su dictamen en minoría rechazando la tardía rendición de los gastos no prosperó, el diputado olmedista Julio Moreno señaló que el informe que presentó la Auditoría General es una copia de los balances 2015 y 2016.

Entre otros aspectos, observó que los gastos corrientes no fueron solventados, "así también la meta de 275 millones de superávit no pudieron cumplirse y tuvieron un déficit muy importante, hecho que no puede producirse", dijo.

Desde su perspectiva, la diputada macrista Gladys Moisés puntualizó que "estamos realizando un control muy malo como Poder Legislativo". El diputado radical Héctor Chibán cuestionó la demora en entregar los informes de las cuentas generales.