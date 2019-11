Sáenz aseguró que van por el buen camino y que el Gabinete se conocerá en dos semanas

Al aire, en su programa de radio, el intendente y gobernador electo buscó dejar de lado especulaciones sobre los nombres que integrarán en su futuro gobierno el Gabinete. El intendente señaló que ahora se está analizando todo, y recién el paso siguiente será pensar en las personas que tengan la voluntad de trabajar las 24 horas por la provincia.

Por FM Aires, afirmó que no está definiendo nombres y pidió que quede claro que él será el encargado tomar la decisión ya que no tiene presiones de nadie porque llegó a la gobernación de la mano de Dios y la gente.

Gustavo Sáenz junto a Juan Manuel Urtubey, la semana pasada en el inicio de la transición

Ante los cuestionamientos que surgieron por los posibles nombres que ocuparían algunos cargos, Sáenz aseguró que así pasa en la vida, a muchos les gusta y otros cuestionan, y esto también sucede con médicos, ingenieros y la gente en general.

“Si me equivoco, me equivoco yo. Si no nos equivocamos, quiere decir que estamos por el buen camino”, sostuvo el gobernador electo.

“En estos días salieron un montón de nombres, de posibles ministros, secretarios que me van a acompañar en el gabinete. Quiero decir que se está trabajando en la transición, no necesariamente aquellos que trabajan en la transición con el gobierno de la provincia, van a ser los que van a ocupar los ministerios y las secretarias” indicó en su programa .