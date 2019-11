Altas y bajas en Jaguares para el nuevo Súper Rugby

Jaguares tuvo un 2019 inolvidable en el Súper Rugby. En apenas cuatro años jugando en el máximo torneo de franquicias del Hemisferio Sur llegó a la final y terminó siendo subcampeón tras perder contra Crusaders. Esa historia ya quedó atrás, en los próximos días comenzará a escribirse otra pero con notables ausencias.

Gonzalo Quesada seguirá al frente de Jaguares a pesar de algunos rumores que lo ligaban al Stade Francais de París. El head coach ayer dio a conocer la lista de 41 convocados para iniciar la pretemporada desde el próximo lunes, citó a algunos históricos como Agustín Creevy, Marcos Kremer, Guido Petti, Emiliano Bofelli, Tomás Cubelli, Matías Moroni, Matías Orlando y Joaquín Tuculet.

Sin embargo la lista de bajas es importante dado los nombres y la calidad de jugadores que la integran. Pablo Matera, capitán de Los Pumas en el último Mundial, dejó la franquicia para unirse al Stade Francais, donde ya juega el tucumán Nicolás Sánchez. Uno de los últimos en bajarse de Jaguares fue el tucumano Ramiro Moyano, tryman argentino en el último Súper Rugby. El jugador decidió no renovar su contrato y se unirá al Toulon de Francia.

La columna vertebral de Jaguares también sentirá la ausencia de Tomás Lavanini, que se sumó al Leicester ingles. En la primera línea no estarán Enrique Pieretto, jugará en Exeter Chiefs de Inglaterra, y Santiago García Botta, ahora jugador de Harlequins de Londres. A este último equipo también se sumó Martín Landajo.

La lista de bajas se agranda con Juan Martín Leguizamón, que dio por cerrada su carrera en el rugby tras el Mundial de Japón. Tampoco serán tenidos en cuenta Santiago González Iglesias y Bautista Ezcurra.

También hay que destacar que el salteño Diego Fortuny no estará en los planes e Quesada. El hooker de Universitario había sido convocado para entrenar con Jaguares en el inicio de la pretemporada 2019, pero no llegó a jugar ningún partido en el último Súper Rugby.

Entre las novedades, la más resonante es la incorporación de Tomás Albornoz. El apertura de Tucumán Rugby mostró un gran desempeño en su club en las últimas temporadas y además fue parte del plantel mundialista M20 en 2019.

También será una nueva oportunidad para Lucas Mensa, que se ganó un lugar en el plantel de Los Pumas en la última Copa del Mundo. Otro que tuvo protagonismo en Japón y peleará por un lugar es Felipe Ezcurra. Las otras caras nuevas serán Santiago Grondona, Bautista Pedemonte, Mateo Carreras (revelación de Los Pumas en el Mundial), Juan Castro, Joel Sclavi e Ignacio Calas.

Pretemporada, amistosos y debut

El próximo lunes Jaguares dará inicio a los entrenamientos de cara a su quinta temporada en el Super Rugby, bajo las órdenes del head coach Gonzalo Quesada. Los 41 jugadores convocados comenzará a trabajar en Casa Jaguares, el flamante centro de entrenamiento de Alto Rendimiento, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz, y extenderá esta primera fase de preparación hasta el lunes 23 de diciembre.

La segunda etapa de la pretemporada comenzará el jueves 2 de enero de 2020. Del 5 al 10 de ese mes, el plantel viajará a Tandil para intensificar la preparación y finalmente los días 17 y 24, en sedes a designar, Jaguares disputará una serie de partidos amistosos ante el seleccionado de Georgia XV.

El debut en el Súper Rugby 2020, será el sábado primero de febrero, en el estadio del club Vélez Sarsfield, ante Lions de Sudáfrica. Luego seguirán otros dos partidos en condición de local. El 8 de febrero recibirá a Hurricanes, mientras que el 15 del mismo mes enfrentará a Reds. Los tres partidos se jugará desde las 18.40.