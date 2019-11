Ruarte: “La Casa Municipal y la Casa de la Cultura son los dos grandes objetivos”

El próximo 10 de diciembre el intendente de General Mosconi, Isidro Ruarte, iniciará su sexto mandato al frente del municipio en el que ejerce la jefatura comunal, alternadamente, desde 1991.

Cabe señalar que ese fue el año en que la gestión Menem dispuso la privatización de empresas del estado como YPF, que le dio a la zona un vuelco dramático en el económico y social y marcó el inicio de los graves conflictos ocurridos desde 1997 en adelante.

Desde entonces, y durante dos gestiones, la Intendencia fue ejercida por dirigentes del justicismo, pero la siempre difícil localidad, epicentro de los más virulentos episodios de violencia social durante una década, volvió a elegir al septuagenario dirigente del Partido Renovador, que fue reelecto en las últimas elecciones.

Ruarte explicó, en una entrevista exclusiva con El Tribuno, cuál es su proyecto de gobierno para estos cuatro años que le quedan antes de retirarse definitivamente de la política, según él mismo anunció.

Cuando se inauguró la sede de Banco Nación, dijo que quería 4 años más para terminar lo que quedaba pendiente...

Así es y me refería, como obra pública a la Casa Municipal y a la Casa de la Cultura. Esas son las dos obras que le faltan a General Mosconi, pero concretarlas requieren muchos recursos. Solo para terminar la Municipalidad al día de hoy necesitamos unos 18 millones de pesos aproximadamente. Pero también quiero ver coronado el proyecto de “Vespucio, un lugar mágico”, en el que estamos en los tramos finales. Este viernes (por hoy) tenemos un acto en la ciudad de Salta porque hemos logrado completar todos y cada uno de los requisitos para que este proyecto, que se financia con recursos del BID, sea una realidad. Hemos hecho todos los deberes y si esa inversión se concreta, en Vespucio se realizará un gran proyecto turístico, seguramente el más importante de toda la región.

Coronel Cornejo siempre le ha sido difícil electoralmente.



Esta vez también perdí, pero gané 200 votos más que en las PASO. El pueblo de Cornejo forma parte del municipio de Mosconi y por tanto está incluido en todos los proyectos que tengo previstos para los próximos 4 años. Prometerles que voy a pavimentar todas las calles sería mentir, pero seguramente vamos a trabajar para mejorarlas y seguir con el tema de mejorar todos los servicios.

Cornejo reclama hace mucho tiempo por la colocación de gas domiciliario, ¿qué pasó?

Cabe recordar que esa localidad que llegó a aportar el 70% del gas salteño cuando el yacimiento Ramos estaba en su época de esplendor y esa obra estaba prevista dentro del Fondo de Reparación Histórica. Pero lamentablemente la Provincia les falló porque hubo problemas con las empresas que contrataron y otros inconvenientes. Ese será uno de los temas que le vamos a plantear al nuevo gobernador.

Y en Mosconi, ¿qué espera mejorar?

Como en Cornejo, en General Mosconi quiero mejorar todas las calles y aunque el 80 por ciento tiene cloacas y agua, los vecinos siempre piden más servicios. Para eso necesito comprar maquinaria y más vehículos para el parque automotor. En esta gestión que finaliza compré cuatro nuevas maquinarias porque cuando recuperé la intendencia el parque automotor estaba desmantelado. Solo quedaba lo que yo había ido comprando en las gestiones anteriores, pero estaba todo obsoleto.

¿Cómo comienza esta nueva gestión en materia económica y financiera?

Muy ordenada porque no debemos sueldos, no tenemos deuda con ningún proveedor y no tenemos que pagar juicios por errores cometidos durante la gestión, de manera que los recursos se podrán volcar a lo que tenemos previsto. Vamos a seguir en esa línea de trabajo, pero sobre todo haciendo todo lo necesario para mantener la paz social en un pueblo que ha vivido momentos muy difíciles. Nunca más queremos volver a esos tiempos y si bien la situación económica es muy difícil en todo el país, tenemos esperanzas de que todo vaya para mejor y que haya estabilidad con este nuevo gobierno nacional. El último acto del que participé antes de ser reelecto fue la inauguración de la sucursal del Banco Nación. Para cualquier pueblo es un acto más, pero para Mosconi tiene un gran significado porque los mosconenses decimos que nadie -ni público ni privado- vendría a invertir y a brindar nuevos servicios si no fuera por la tranquilidad de que todo está en orden y sobre todo, en paz.