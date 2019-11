Maradona acusó a Riquelme de "venderse" para las elecciones en Boca

Diego Maradona disparó contra Juan Román Riquelme y lo acusó de "venderse" y "cambiar las convicciones" tras su anuncio de acompañar a Jorge Ameal y enfrentar al oficialismo en las elecciones de Boca Juniors, que se realizarán el 8 de diciembre.

"Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones", escribió el entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en su cuenta de Instagram.

Maradona, amigo del actual presidente oficialista Daniel Angelici, salió al cruce contra el ídolo Xeneize, en el marco de una campaña electoral que se endurece día a día.

El oficialismo, que conduce Boca desde 1995 cuando Mauricio Macri ganó los comicios en diciembre de ese año, impulsa la fórmula que integran Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi como candidatos a presidente y vice, respectivamente.

Por su lado, Riquelme, campeón de la Copa Libertadores 2000, 2001 y 2007 con Boca y también de la Copa Intercontinental 2000 ante Real Madrid en Japón, es candidato en la lista que encabeza Ameal y en caso de ganar será será designado vicepresidente segundo del club de la Ribera.

Maradona y Riquelme rompieron su relación en 2008, cuando el ex-crack del Napoli se hizo cargo del seleccionado argentino tras la controvertida salida de Alfio Basile, por lo que el enganche renunció al representativo nacional.

"No tenemos los mismos códigos con el DT y no podemos trabajar juntos, se terminó un ciclo para mí. Las cosas no están claras, me entero que estoy mal para él, en qué posición quiere que juegue y en cuál no”, argumentó Riquelme cuando comunicó entonces su salida.

Maradona, fiel a su estilo, declaró que Riquelme no estaba "bien" físicamente, a sabiendas de una posible reacción, sumada a la polémica renuncia de Basile, quien se fue luego de perder con Chile (1-0) como visitante.