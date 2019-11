Respuesta a los jubilados

Susana Guaymás (Embarcación): tengo una pensión por madre de siete o más hijos y en julio cumplí 64 años. ¿Podré pasarme a una jubilación?

Buen día Susana. Usted podrá iniciar los trámites de jubilación utilizando las facilidades de la moratoria Ley 26.970.

Como usted ya ha superado la edad que establece la norma para jubilarse (60 años), esos cuatro años de exceso de edad le valdrán una bonificación por dos años de aportes. Le restará hacer un plan de pagos por los 28 años restantes hasta completar los 30 que se exigen.

Entre otras alternativas puede hacer presentar un plan de pagos desde agosto de 1973 hasta septiembre de 2001. A partir del alta le darán de baja la pensión de madre de siete o más hijos porque resulta incompatible con una jubilación.

Aunque su haber seguirá siendo una jubilación mínima (desde diciembre $14.068), con el acceso a la jubilación a través de la moratoria, usted tendrá derecho a los servicios de salud que brinda el PAMI que es más completa que la tiene hoy en día.

Además, si tiene cónyuge o conviviente o hijos menores, le corresponderá el salario familiar y, en caso de muerte, ellos recibirán una pensión derivada. Se trata de derechos que no le corresponderían con la pensión para madre de siete o más hijos.

Rosana Burgos (Vaqueros): soy profesora pero me tuve que retirar por invalidez. Hace cinco años cobro mi jubilación por invalidez. Estoy embarazada y no me quieren pagar el prenatal. Por favor si me puede ayudar.

Buen día Rosana: los beneficiarios del SIPA es decir jubilados, pensionados y beneficiarios del retiro por invalidez tienen derecho al cobro de asignaciones familiares por hijo (menores de 18 años o sin límite de edad si tienen una discapacidad), por cónyuge y también reciben la ayuda escolar anual.

Sin embargo la normativa no prevé la cobertura por prenatal para beneficiarias embarazadas, sí se paga a trabajadoras en relación de dependencia, por ejemplo. Podrá tramitar el cobro de la asignación por hijo a partir del nacimiento.

Elba Ruiz (Rosario de Lerma): recibo una jubilación mínima como ama de casa. Quisiera saber cuándo se cobra el aguinaldo y de cuánto será.

Buen día Elba: los jubilados y pensionados comenzarán a percibir los haberes de diciembre y el medio aguinaldo a partir del lunes 9 de diciembre.

Con este mes recibirán un aumento del 8,74 por ciento, es decir que la mínima pasará a $14.068. El mismo día le van a acreditar el medio aguinaldo que asciende a $7.034, con lo cual totalizará $ 21.102.

Debo decirle que, por el inminente cambio de gobierno, a partir del 10 de diciembre hay especulaciones que dicen que podría haber una recomposición extraordinaria del disminuido poder de compra de jubilaciones y pensiones. Todavía no hay nada firme, le estaremos avisando.

Ramona Pedroza (Capital): soy jubilada, recibí un llamado de una persona que dice que es empleado de la Anses y que tengo una diferencia para cobrar. ¿Es posible esto?

Buen día Ramona: se están presentando muchos casos de estafas telefónicas. Hay que estar muy atento a este tipo de llamados.

En algunos casos los delincuentes se hacen pasar por empleados de la Anses, en otros dicen ser empleados bancarios.

En primer lugar le digo que desde Anses no se notifican del pago de un retroactivo o reparación histórica de manera telefónica sino por una carta.

La sugerencia es no brindar bajo ningún concepto información personal, de su cuenta bancaria y mucho menos claves del cajero o homebanking.

Debe hacer la denuncia. De esta forma entre todos colaboramos para evitar que estas modalidades de estafas a los mayores sigan ocurriendo con frecuencia.