Central Norte busca levantar cabeza en Entre Ríos

Central Norte, con sed de revancha y decidido a levantar cabeza producto del último traspié, enfrenta hoy en Entre Ríos a Gimnasia de Concepción de Uruguay, desde las 17, por la decimotercera fecha del Torneo Federal A.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán necesitan sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación y no depender de otros resultados. La corta brecha de puntos que existe entre uno y otro pone al cuervo en una incomoda situación, faltando tres fechas en su calendario -un partido pendiente- para terminar la primera mitad del torneo entre los seis mejores equipos del certamen.

El azabache llega algo golpeado al duelo con el lobo entrerriano, ya que la fecha pasada cayó de local frente a Sp. Belgrano de San Francisco 1 a 0.

El técnico de Central, con el propósito de mejorar el rendimiento y el juego colectivo cambiará dos nombres en el equipo que fue derrotado por los cordobeses.

En defensa, Pablo Figueroa, ausente en el partido pasado por una sobrecarga, vuelve para ocupar el sector derecho de la última línea. Con el regreso de este último a su puesto habitual de marcador de punta derecho, Guillermo Cosaro, quien cubrió la vacante el domingo pasado, regresará a ocupar el sector izquierdo de la defensa desplazando al paraguayo Joel Jiménez de la titularidad. En el mediocampo el DT de Central Norte le dará una nueva oportunidad a Enzo Gaggi, quien ingresará en cuenta de Franco Piergiacomi.

Figueroa, uno de los jugadores con más presencia en el campeonato, espera ansioso su regreso: “Estoy muy bien, descansé una fecha porque una molestia física me decía que tenía que parar”, explicó el defensor azabache.

Dejar la casaca número “4” por lesión no fue nada fácil para el jugador formado en la cantera del club de barrio norte: “Me pasaron muchas cosas por la cabeza, tenía una molestia que me impedía correr, te toma por sorpresa, pero son cosas que pasan, por suerte el técnico (Medrán) me dio la derecha y me volverá a poner de nuevo”, expresó Figueroa por su regreso a la titularidad.

El plantel cuervo todavía mastica bronca por la inesperada derrota en el Gigante del Norte, dejó pasar la gran oportunidad de quedar a un paso de la cima de las posiciones de la zona A.

“Duele porque si ganábamos quedábamos ahí, ahora hay que remarla de vuelta, esto es fútbol y vamos a tratar de hacer lo mejor para traernos los tres puntos de Entre Ríos”, expuso el defensor de Central y agregó: “Es una categoría muy dura, acá el último le puede ganar al primero y así, los importante es que traigamos los tres puntos”, concluyó Figueroa.

Los equipos:

GIMNASIA (CDU) C. NORTE

L. De León M. Pegini

L. López P. Figueroa

J. Benítez F. Rodríguez

E. Lazza P. Krupoviesa

A. Griego G. Cosaro

N. Retamar E. Gaggi

O. Solano N. Issa

P. Vercellino O. Young

L. Leguizamón C. Arriola

F. González F. Reyes

M. Bustos R. Martínez

DT: DT: H. Fontana DT: E. Medrán

Estadio: Manuel y Ramón Núñez

Árbitro: Adrián González

Hora de inicio: 17