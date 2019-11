Encuentran muerta a Goo Hara, estrella del K-Pop

La cantante y actriz Goo Hara, más conocida como Hara, fue hallada sin vida este domingo en su casa en el exclusivo barrio de Cheongdam-dong, en Seúl, según informó la policía de Gangnam. En mayo, había intentado suicidarse. Tenía 28 años.

La cantante surcoreana, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada este domingo muerta en su domicilio de Seúl, informaron fuentes policiales al medio Korea JoongAng Daily.

No se ha dado cuenta aún de la causa de la muerte y la Policía está realizando las pesquisas. Medios locales apuntan el suicidio como hipótesis de su fallecimiento.

En mayo pasado, la cantante fue ingresada en un hospital surcoreano después de que fuera encontrada inconsciente en su domicilio, aparentemente a causa de un intento de suicidio. Según informaron, la arista fue rescatada, en aquella ocasión, por su representante, quien la auxilió cuando ella se encontraba en su habitación llena de humo. Según contó su mánager, la joven se encontraba luchando contra una severa depresión.

En 2018, Hara emprendió una batalla legal contra su ex novio, Choi Jong-bum por publicar una foto íntima de ella sin su consentimiento, además de acusarlo de chantajearla con un vídeo sexual. También reveló que sufrió violencia durante su noviazgo.

El grupo Kara, uno de los precursores del K-pop, surgió en 2007, y un año después de unió al grupo Goo tras la salida de una de las integrantes originarias, Kim Sung-hee. El conjunto musical quedó disuelto en 2016.

Goo Ha-ra debutó como solista en 2015, en una carrera que desarrolló tanto en Corea del Sur como en Japón, y también participó en programas de televisión como actriz. En noviembre, Hara lanzó su nuevo single "Midnight Queen" y realizó una exitosa gira por el país nipón.

Sólo unas horas antes de que la encontraran muerta en su apartamento, Hara publicó una imagen suya en Instagram donde se la ve acostada, cubierta con un edredón blanco. "Buenas noches", le dijo la artista a sus fans, quienes transformaron el posteo en un libro de condolencias, shockeados por la noticia.

Sus millones de seguidores también se expresaron en Twitter, donde plasmaron su dolor por la muerte de su ídola.

El septiembre, Sulli, estrella de f(x), uno de los grupos más exitosos del K-pop, y amiga íntima de Goo Hara, apareció muerta a los 25 años en su casa de Seongnam, un suburbio al sur de Seúl. La principal hipótesis de la investigación es que se trató de un suicidio, ya que la joven estaba atravesando una profunda depresión luego de que se publicaran imágenes íntimas en su cuenta de Instagram.

En diciembre de 2017, el cantante de SHINee, Kim Jong-Hyun, se quitó la vida a los 27 años. Tras confirmarse el suicidio, trascendió una carta de despedida que dejó el artista. "Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Hacerme famoso probablemente no era mi destino, dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?".

En marzo de 2018, el K-pop volvió a ser golpeado por una tragedia. Seo Min-woo, líder de la banda 100%, falleció tras sufrir un infarto en su casa de Seúl. Tenía 33 años.

Seo Jae-Ho, de la banda Wanted, murió en 2004 en un accidente de auto provocado por su mánager, quien tras acelerar en una autopista terminó estrellándose contra un camión. En 2007, U;Nee se ahorcó en el living de su casa tras admitir sufrir una profunda depresión producto de las críticas que recibía en la red. Fue hallada por su madre, quien hizo conocer la carta de despedida que dejó su hija. "Siento que todo está vacío. Estoy caminando hacia un destino que no conozco". En 2008, Kim Min Soo, miembro del grupo Monday Kiz, falleció tras estrellarse con su moto contra un árbol. En 2007, el cantante de 33 años había logrado rehabilitarse de otro accidente de moto.

En 2014, EunB y Rise, de la banda Ladie's Code, murieron como consecuencia del choque del micro que las transportaba contra un guardarraíl. En 2015, Ahn So Jin cayó en una profunda depresión y acabó tirándose desde la ventana de su casa, en un décimo piso, luego de ser expulsada de la banda femenina April. En 2018, Tany también falleció en un accidente vial, luego de admitir que sufría depresión.

Tras las muertes de los jóvenes cantantes se reabrió el debate sobre la inmensa y brutal presión a la que la industria somete a sus estrellas y los cuidados a su salud mental que parece no llegar nunca.

Fuente Exitoina