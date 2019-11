Cierre innovador de los chicos de minería y gestión agrícola

Cierran un ciclo. Después de tres años de estudio, los alumnos de la Tecnicatura Superior en Minería de Campo Quijano y de la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria de la Escuela Agrícola presentaron sus proyectos de trabajo. Con estas propuestas de emprendimientos, no solo ponen en práctica lo aprendido sino que también apuntan a que se generen fuentes de trabajo.

Mariela Terán, docente, expresó a El Tribuno que estas tecnicaturas apuntaron a que los jóvenes se queden en sus lugares de nacimiento, pero con los beneficios que brinda la educación. “Apoyar el desarrollo de sus regiones es fundamental para evitar el desarraigo”, expresó Terán, que organizó este año la muestra de los trabajos finales de ambas tecnicaturas que se presentaron en la escuela Agrícola, el jueves pasado.

Facundo Oscar González Orellana y Ana María Miranda fueron los primeros en presentarse. Cursaron durante tres años la Tecnicatura Superior en Minería, en Campo Quijano. Su proyecto apuntaba a la reducción de los tiempos de producción de litio y recuperación del agua.

En diálogo con este diario, Facundo González Orellana contó que el proceso natural que se utiliza en la actualidad en los salares es el de colocar las medidas de sal en grandes piletones. “El agua se evapora y queda el litio. Lo que buscamos con el proyecto es reducir los tiempos y bajar el tamaño de las piletas. La propuesta que realizamos incluyó la recuperación de agua”, dijo.

“Lo que se busca con este proyecto es bombear la salmuera que tiene litio y sacarla. Nuestra propuesta se trata de la colocación de cúpulas para apresurar el proceso de secado de la sal y además recuperar el agua por condensación”, agregó Ana Miranda.

Los estudios del agua, realizados por los estudiantes, demostraron que se trata de agua destilada. “Esta agua con agregado de minerales se puede transformar en agua potable para el consumo humano. O puede utilizarse por las empresas mineras que en sus procesos utilizan agua”, agregó.

Este prototipo no se pudo llevar a la Puna, pero se concretó en Campo Quijano y se hizo sobre una muestra del salar de Cauchari.

Sebastián Cansino propuso la cría de abejas reina adaptadas a la zona de Salta. Este proyecto se basa en el traslave de las crías. Se las saca del cuadro de cría y se las lleva a una copa artificial que simula una celda real, donde se crían las abejas. “Lo positivo de este proyecto es que Salta no tiene producción de reinas. Los apicultores de Salta las compran en Jujuy u otras provincias. El proyecto contó con un estudio de impacto económico y es rentable”, contó Sebastián.

Gonzalo Vega cursó la Tecnicatura en Gestión Agropecuaria y generó un proyecto de producción de zapallito tronco redondo en la localidad de Viñalito, en Jujuy. “Elegí esta zona porque el zapallito está entre las principales producciones y porque soy de esa zona”, contó el joven que detalló que la rentabilidad es a corto plazo, solo de 2 meses entre siembra y cosecha.

Este proyecto analiza el impacto económico de la producción, y además propone la puesta en práctica de invernaderos para mantener el producto durante todo el año.

Joaquín Giménez y Paola Quispe presentaron el proyecto de producción de pollo parrillero. “Hice el proyecto de producción de pollo parrillero para la localidad de San Agustín. El proyecto estima una producción de 20 mil pollos anuales en el primer año. Si bien la ganancia es menor al 18% y no compite con una tasa bancaria, lo positivo es que se tiene la posibilidad de generar trabajo y emprendimientos ligados”, contó Joaquín Giménez. Entre las propuestas de este trabajo también se planteó que esto animales respondan a las demandas del mercado kosher.