Miles de mujeres se movilizaron en todo el país contra la violencia de género

Mujeres y activistas de organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se movilizaron esta tarde en distintos puntos del país para visibilizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre en homenaje al asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana.

En Salta, la manifestación se realiza en el centro de la Ciudad, dando inicio en Plaza 9 de Julio, siguiendo su recorrido por calle España hasta Belgrano. Posteriormente seguirán por Zuviría hasta Leguizamón hasta la Legislatura Provincial.



Contra las violencias machistas en todos los ámbitos como consigna, acompañada por el repudio al golpe de estado de Bolivia y el apoyo al pueblo chileno, miles de mujeres y activistas de organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se movilizaron hoy en varias provincias para visibilizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se registraron 290 femicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del 2019. Siete de cada 10 fueron asesinadas por parejas o ex parejas, y una de cada cinco víctimas había hecho una denuncia previa.



La Asamblea Feminista Autoconvocada realizó una marcha desde la Embajada de Bolivia hasta Plaza de Mayo con consignas vinculadas a la "lucha continental, plurinacional y feminista contra toda forma de violencia machista y cisheteropatriarca", y contra el ajuste, la represión y los despidos.



“Venimos para decir basta de precarización en áreas de género. Las mujeres ganamos un 17% menos que los hombres ocupando los mismos puestos”, indicó a Télam Florencia.





En la Embajada de Bolivia, ubicada en el microcentro porteño, miles de mujeres repudiaron el golpe de Estado sufrido en ese país el pasado 10 de noviembre calificándolo de “racista, misógino, cívico, clerical y militar”, según el documento confeccionado por integrantes del movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries.



La movilización, que tuvo amplia presencia de banderas bolivianas y chilenas, continuó hasta el Obelisco porteño y luego se dirigieron al consulado de Chile, pidiendo la realización en el país hermano de una “asamblea constituyente libre y soberana” y la renuncia del presidente Sebastián Piñera.



En el documento se denunciaron que “las prácticas de tortura, ultraje, violación y violencia sexual aún siguen vigentes en Chile” y “la criminalización y hostigamiento que apuntan directamente contra los Derechos Humanos de mujeres y disidencias sexuales”.



Graciela, integrante del Movimiento Trans Nadia Etchazú, dijo que también “esta marcha sirve para visibilizar la cantidad de femicidios y de personas trans” que ocurren en la Argentina.



El escrito -leído en Plaza de Mayo- también hizo referencia al pedido por el aborto seguro, legal y gratuito en el país y exigieron la aplicación en todo el territorio del Protocolo por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), denunciando al presidente Mauricio Macri por haberlo derogado por decreto.





“Exigimos la aprobación en el Congreso del proyecto de ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que cuenta con el acompañamiento y apoyo de todo nuestro movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries y de la mayoría social que ya conquistamos en las calles”, indicaron.



Desde la organización solicitaron que se destine un mayor presupuesto para “la prevención, sanción y erradicación de las violencias”; para la Ley Brisa, “que garantiza la reparación económica para hijes de todas las víctimas de femicidios” y para “programas de prevención y asistencia a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido abuso sexual, como así también formación especializada con perspectiva de género a les funcionaries de la justicia, salud y educación que reciben las denuncias”.



El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre en homenaje al asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana.

"Hay mujeres que denuncian situaciones de violencia pero hay un Estado ausente"

Integrantes del Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" indicaron hoy que si bien se registraron durante este año mayor cantidad de denuncias debido a que las mujeres "se animan más a denunciar", advirtieron sobre "un Estado ausente", en el marco del Día Internacional de lucha por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



"Venimos relevando los femicidios, nuestro trabajo se construye a partir del análisis de los medios gráficos y digitales del país con lo que entendemos que es un subregistro porque no todos estos asesinatos son visibilizados en los medios", dijo Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, por Radio Provincia de Buenos Aires.



De acuerdo al informe presentado hoy por la ONG, se registraron 290 femicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre del 2019. Siete de cada 10 fueron asesinadas por parejas o ex parejas, y una de cada cinco víctimas había hecho una denuncia previa.



"Esta es una realidad que nos golpea, entristece y llena de hartazgo, hoy volvemos a salir de la calle y volvemos a decir Ni una menos", dijo Viivanco.



La titular del la organización apuntó a la ausencia de políticas públicas, y dijo que aunque "se ganó conciencia, hoy muchas más mujeres se han animado a denunciar situaciones de violencia, tenemos un Estado que permanece ausente, que no ha garantizado la aplicación de las leyes de nuestros derechos".



"Pese a tener una sociedad más consciente, si hay un Estado que no está a la altura de las circunstancias, hay impunidad con los agresores", completó.



En esa línea, cuestionó que durante la gestión actual de Cambiemos hubo al menos 1213 femicidios.



"Celebran una supuesta baja de femicidios en 2018 y es bochornoso, este gobierno está dando mensajes confusos y oportunistas. Hablan de la baja de un 12% en cuanto a 2017 y 2018, y ya son datos viejos, y no coincide con los datos del Observatorio de la Corte Suprema de la Nación, que es la cartera especializada que debiera dar cuenta sobre los diagnósticos en relación a la violencia de nuestro país", cuestionó.



En esa línea, dijo que "es poco serio y preocupante que hable (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich y no Fabiana Tunez, quien haga la denuncia. No es lo mismo hablar de homicidios que de femicidios, porque las bases sobre las que se llevan adelante estos asesinatos tienen que ver con la desigualdad de género".



"Nosotras relevamos un femicidio cada 26 horas este año. De seguir así, a fin de año este será el año con más femicidios desde el Ni una menos. No hay nada que celebrar ni nada positivo", concluyó.