Popeye jugará el Nacional de Liga Desarrollo de Fútbol Femenino

Orgullo y expectativa. Popeye FC comenzó su cuenta regresiva y se prepara para disfrutar de una experiencia que promete ser única: participarán por primera vez en el torneo de Liga de Desarrollo de Fútbol Femenino en la categoría Sub 16, organizado por AFA y la Conmebol.

La prestigiosa competencia se jugará en la provincia de San Juan, en la localidad de Villa Mercedes, entre el 1 y 7 de diciembre.

Las espinacas serán el único equipo que representará a Salta, Jujuy y Tucumán, en el torneo nacional, dividido en ocho regiones de todo el país.

“Le llegó una invitación a todos los clubes, nos inscribimos con Mitre y aparentemente fuimos los únicos. Mandamos toda la documentación, fueron bastantes los requisitos que debíamos cumplir, después con el tiempo nos enteramos de que solamente quedamos nosotros”, explicó orgulloso Javier Verón, delegado de Popeye.

El benjamín en el Fútbol Femenino de la Liga Salteña, tuvo que cumplir un requisito fundamental, “debíamos tener jugadoras federadas que estén en competencia en un torneo de Liga, no podía inscribirse cualquier equipo”, aclaró el directivo.

Luego, uno de los encargados de conducir a las chicas espinacas agregó: “Ya nos mandaron el fixture, vamos directamente a jugar cuartos de final, se juegan en dos categorías Sub 14 y Sub 16, el ganador será el representante de Argentina e iría a jugar al torneo de la Conmebol que sería en Brasil o Uruguay el próximo año”, destacó muy ilusionado Verón.

Popeye cuenta con un aliciente: “Todo el costo corre por cuenta de AFA”, algo muy positivo para los dirigentes, teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa el país.

La delegación salteña, que espera confirmación, viajaría el viernes a San Luis con 19 jugadores y cuatro integrantes del cuerpo técnico encabezado por Miguel Castronuevo.