Madres reclaman por la falta de un aire acondicionado en las salitas de Jardín

Un grupo de mamás del barrio 20 de Febrero de la ciudad de Orán, reclamó con una protesta en la puerta de la escuela a la que asisten sus hijos, la instalación de un equipo en el jardín luego de haber comprado al menos tres, pero dicen que la dirección del establecimiento los destinó a otras aulas.

Mayra Guzmán, madre de un niño que concurre al nivel inicial en la escuela Hugo Alberto Luna, del barrio mencionado, aclaró que el malestar se generó a partir de la negativa de la directora de la escuela, María Lobo, de entregar a otras aulas los aires que corresponden, teóricamente, a las salitas de 4 y 5 años del jardín.

Las madres dijeron que en los meses de mayo y octubre pasados trabajaron organizando mini lotas para recaudar fondos para comprar los equipos de aire acondicionado, hecho que se consiguió, pero que a los jardines lo dejaron sufriendo el calor sin contemplaciones.

Con el reclamo hubo prácticamente un enfrentamiento entre las mamás, directivos y la cooperadora escolar.

En el mes de mayo y en octubre se realizaron mini lotas, de las que el nivel inicial participó.

El destino de esa plata era para la compra e instalación de los aires acondicionados, pasaron los meses y los equipos se compraron.

Entonces, después de la gala decidieron preguntarle a la directora qué pasó con la plata de los aires, lamentablemente las conversación se subió de tono y decidieron iniciar un reclamo a través de notas formales y se dirigieron a la supervisora.

"La supervisora Mónica Carabajal nos recibió, nos escuchó y nos dijo que nos iba a apoyar y defender a los chicos, pero no nos volvió a llamar. Entonces optamos por recurrir a los medios de comunicación. Si aun así no somos escuchadas y no tenemos solución viajaremos a Salta y nos presentarnos en el Ministerio", agregó.

"Lo único que queremos es que se solucione este inconveniente antes de que termine el año lectivo. Nosotros confiamos en ellos como institución, como directivos y trabajamos con muy buen ánimo por un buen fin y ahora queremos ver los resultados en favor de nuestros chicos, que al ser los más chiquitos están más expuestos a un golpe de calor".

La Cooperadora aclara

Desde la Cooperadora, Lorena Roca, expresó en medios locales que hubo un acuerdo entre el establecimiento primario y el secundario, mediante el cual la primaria realizaba la compra de 7 aires acondicionados y el secundario afrontaría todos los gastos de instalación con cableado y adecuación de cajas de entrada de corriente.

También aclaró que estaba incluido el jardín de infantes que también aportó en la venta de mini lotas.

Pero reconoció que la discusión se produjo cuando iniciaron la instalación de los equipos en el sector de las aulas del primario. Luego, la miembro de la Cooperadora aclaró que aún restan llegar en estos días 3 nuevos equipos de aire acondicionados y que de ellos uno irá para las sala de jardín.

"Solo hay que tener paciencia y esperar un poquito más, porque se hizo la compra y ahora debemos esperar a que los equipos lleguen y se instalen tal como estaba planificado de antemano", dijo Roca.