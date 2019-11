Militantes tomaron la sede del Partido Justicialista

Un grupo de militantes del Partido Justicialista tomó ayer la sede del movimiento, ubicada en Zuviría 938, debido a que reclaman que el PJ Salta "está acéfalo" y a punto de desaparecer. El titular del partido es el gobernador Juan Manuel Urtubey, que en dos semanas finaliza su mandato. Aseguran que no se moverán de la histórica casona hasta que la Justicie le dé una respuesta y el PJ a nivel nacional tome cartas en el asunto.

"El Partido Justicialista está acéfalo, no tiene gente, está hueco, vacío. Por eso los militantes hemos decidido tomarlo a la fuerza y acá nos quedaremos, contrariamente a lo que salió a decir por los medios el apoderado Aníbal Anaquín", manifestó Ramón Barrera, uno de los afiliados que encara la toma.

Ayer por la tarde los militantes instalados en la sala principal se organizaban en las distintas tareas, anticiparon que formarán una mesa normalizadora con los cargos de las secretarías como corresponde para que los "compañeros puedan participar". También le enviaron una carta al presidente del partido a nivel nacional, José Luis Gioja, informándole sobre las medidas tomadas.

"Al partido ya no venía nadie, al no haber una conducción que maneje a los compañeros estos se fueron yendo a otros espacios. Los que condujeron al PJ lo único que hicieron es usarlo para llegar a ocupar grandes cargos dentro del poder como gobernador, por ejemplo", añadió Barrera.

Las últimas elecciones provinciales fueron la gota que rebasó el vaso. "El Partido Justicialista no metió ningún concejal, es una vergenza, también se quedó sin representantes en las cámaras legislativas tanto a nivel nacional como provincial", añadió Mario Molina.

Para el militante, existe un gran problema institucional en cuanto a las fórmulas y acuerdos que se plantearon en las elecciones. "El distrito Salta en las nacionales fue por fuera de nuestro PJ que fue dentro del Frente de Todos", recordó.

Aportó otro dato: en marzo de 2018, cuando el PJ nacional llamó a un congreso para fijar las estrategias electorales 2019, Salta estuvo ausente.

"Yo añoro lo que fue un verdadero peronista. Esto es autoconvocado por los compañeros para que vuelva a revivir el peronismo en Salta. Los conductores no sienten lo que estoy sintiendo yo a los 80 años, todavía lo siento a Perón, la siento a Evita. Sé lo que es mi doctrina, tengo un montón de afiliados a mis espaldas y nunca he sido candidato", señaló Ramón Zurita tras ocho horas de permanecer en la sede en cuestión que hacía años no pisaba.

Mientras, la cúpula de autoridades al parecer no se da por aludida. "Ni aparecieron ni llamaron por teléfono, no quieren resolver el estatuto, quieren seguir violando derechos constitucionales y políticos", lanzaron.