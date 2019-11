Evacuaron la Casa Blanca y el Capitolio por "amenaza" aérea

La Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos fueron evacuados brevemente en medio de preocupaciones sobre un pequeño avión en el área. Las autoridades dicen que el avión violó las reglas del espacio aéreo en el área restringida el martes. Las evacuaciones se ordenaron por precaución y duraron aproximadamente media hora.

La cadena NBC indicó que la aeronave ingresó al área de 15 km2 que rodea la Casa Blanca, residencia oficial del presidente de Estados Unidos.

