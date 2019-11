Tomaron muestras de saliva al cura Eduardo Balbi para un estudio de ADN

Es por una demanda de filiación realizada por un joven de Joaquín V. González, que asegura que es su hijo. Esta mañana, en el Servicio Médico del Poder Judicial de Metán, se tomaron muestras de saliva al sacerdote, Eduardo Balbi, para hacer un estudio de ADN, en el marco de una causa por filiación iniciada por un muchacho anteño. A las 10, Balbi ingresó a la oficina, acompañado por su abogado, Pedro Brizuela. Por otro lado, también estuvo presente el demandante, Cristian Vizgarra, junto a su representante legal, el Defensor Oficial, Virgilio Varela.

Solamente se hizo el hisopado bucal a Balbi, debido a que las muestras a Vizgarra ya habían sido tomadas con anterioridad. “Mi pueblo quiere saber la verdad, porque siempre me dijeron que soy hijo de él. Por eso estoy acá”, dijo Vizgarra a El Tribuno.

Balbi no quiso hacer declaraciones, pero su abogado Brizuela dijo que asegura que no es el padre del joven. La causa está a cargo de la jueza Civil, Comercial y de Familia de Joaquín V. González, Patricia Rahmer. Con respecto a los supuestos abusos y trata de personas, Brizuela aclaró que: “Mi cliente no tiene ninguna imputación de ese tipo, solamente son versiones periodísticas porque nunca fue notificado al respecto”, aseguró.