Centurión le dirá que no a Maradona y quiere volver a Boca

Ricardo Centurión, que está a un paso de rescindir contrato en México, negó que tenga chances de ir a Gimnasia y Esgrima La Plata y le abrió la puerta a un posible regreso a Boca Juniors.

"No creo que sea momento de Gimnasia. Lo atenderé a Diego (Maradona) si me llama, cómo no lo voy a atender. Pero no es momento. Hoy estoy pensando en irme afuera", afirmó.

Más allá de sus declaraciones, lo curioso es que el DT del "Lobo" ni siquiera solicitó la contratación del futbolista, que viene de tener muy poca continuidad en el Atlético San Luis. Y en las próximas horas, rescindirá contrato con esa institución y Racing, dueño de su ficha, seguramente lo vuelva a dar a préstamo al exterior, tal como desea Centurión.

"Mi idea es irme afuera. Salvo que aparezca Boca. Todos los días recibo mensajes del hincha de Boca y me hacen sentir querido. Me encantaría volver y por eso nunca le diría que no a Boca, es una cuestión de sentimiento, todos saben que soy hincha de ese club", dijo en declaraciones a Fox Sports.