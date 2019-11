Soldado que publicó un video apoyando el paro nacional en Colombia se quitó la vida

"Aquí ha habido muchas injusticias con nosotros, cosas que tenemos que callar y agachar la cabeza. Hoy un cuadro señaló que yo era de izquierda extremista, siendo él de derecha extrema. Entonces me señalaron a mí como un disociado. Para salvaguardar mi bienestar, salí de la base lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de 2 a 3 años de cárcel por delito de deserción. No me han dejado más opción que grabar este video para protestar y apoyar a los estudiantes y los invito a todos para que pelen. Peleen por nuestra educación", manifestó un joven soldado de 21 años, horas antes de quitarse la vida.

En medio de la jornada de paro nacional y tras confirmarse el fallecimiento de Dilan Cruz, de 18 años, en el marco de la represión del Esmad a la protesta en Bogotá, este martes se conoció que otro joven perdió la vida el mismo día. Se trata de Brandon Cely Páez, un soldado auxiliar de enfermaría y técnico en sistemas que relato en un video de tres minutos no solo su apoyo al paro nacional sino también los problemas que estaba enfrentando dentro de la institución por pensar distinto.

A través de un comunicado el Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que una vez se conoció la noticia, de manera inmediata se puso en conocimiento de las autoridades competentes y de la Justicia Penal Militar, que abrió una investigación de la mano el CTI de la Fiscalía. Adicionalmente, la institución castrense conformó una comisión interdisciplinaria con el objetivo de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las autoridades, Brandon Cely era soldado regular del Batallón de Artillería N.° 13 General Fernando Lándazabal Reyes donde llevaba 15 meses prestando su servicio militar.