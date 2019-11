Central Norte, con la idea de despedir el año en casa con una alegría

Central Norte, con el objetivo puesto en sumar los tres puntos en casa, le dirá hasta pronto a sus hinchas frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en el estadio Martearena, desde las 22, en el último partido, de local, en el año, correspondiente la decimocuarta fecha del Federal A.

No será una despedida fácil para el cuervo debido a lo que está en juego, si bien el resultado final no incidirá en su futuro porque queda mucho camino por delante, tres puntos que lo pueden mantener en zona de clasificación.

El equipo de Ezequiel Medrán afrontará su partido adelantado con un desgaste físico importante, el domingo pasado igualó en Entre Ríos con Gimnasia (CdU) y en menos de 72 horas vuelve a jugar.

En busca de la victoria, el técnico azabache realizará una variante en el once titular, con respecto al que empató con el cuadro entrerriano.

Medrán retocará el medio campo, Juan Rivas ingresaría por Nicolás Issa, quien esta vez quedó fuera de la lista de concentrados. Esta sería la única variante táctica.

“En esta categoría se juega mucho desde lo emocional más que desde lo físico. Somos un equipo que trabaja mucho, nos defendemos y cuando creamos necesitamos concretar para después descansar, estar tranquilos, manejarlo y contragolpear, algo nos queda cómodo”, expresó Osvaldo Young, sobre la exigencia que demandará el duelo con el granate.

Algo para tener en cuenta y que podría incidir en el partido, es que Ramallo llega descansado porque viene de quedar libre.

“Ramallo viene de no jugar, nosotro lo hicimos hace dos días, pero al minuto 20 del primer tiempo vamos a estar los dos en las mismas condiciones y ahí deberemos hacer nuestro trabajo, intentar lastimar y manejarlo”, analizó el capitán de Central Norte, dejando de lado cualquier posible excusa sobre el cansancio.

El objetivo de Central Norte está claro, ganar a como de lugar para seguir entre los mejores equipos del Federal A. “Tenemos muy en claro que hay que sumar, lo venimos haciendo desde que arrancó el torneo, después si nos mete entre los seis será espectacular”, opinó Young y agregó: “nos proponemos metas cortas, alcanzables, ahora se viene Ramallo y listo, no pensamos en otra cosa. Alcanzando esas metas, evidentemente nos llevarán a estar mejor”.

Al plantel que conduce Medrán le quedan tan solo dos desafíos por delante para cerrar el año, satisfactoriamente. “Fue un año largo, no podemos evitar el cansancio, que es hasta mental, después de haber tenido finales y el haber vivido un montón de cosas, sumando a los viajes. Hay cansancio pero a la hora de entrar a la cancha y jugar todo cambia. Ramallo también tiene sus cosas, su estrés, están en la parte de abajo de la tabla y deben necesitar ordenarse y buscar resultados”, concluyó Osvaldo Young, capitán y referente de Central Norte, de cara al choque con Defensores de Belgrano.



Los equipos:

C. NORTE RAMALLO

M. Pegini M. Quinteros

P. Figueroa H. Ruben

F. Rodríguez P. Santillán

P. Krupoviesa L. Mignaco

G. Cosaro N. Navalón

E. Gaggi J. Cartechini

O. Young S. Iuvale

J. Rivas W. Serrano

C. Arriola N. Czornomaz

F. Reyes B. Tonarelli

R. Martínez F. Campiotti

DT: E. Medrán DT: H. Storti

Estadio: Martearena

Árbitro: F. Llobet (Cba.)

Hora de inicio: 22