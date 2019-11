Salta Vóley está a punto de desaparecer

Salta Vóley corre peligro. Su continuidad está en suspenso y las próximas horas serán cla ves.

La franquicia salteña, que tomó la plaza de Central Norte en la Liga A2, la segunda división del vóley nacional (a partir de 2020 pasará a llamarse Torneo Argentino de Clubes), no tiene su presencia asegurada en la próxima temporada, que como todos los años comenzará en enero. Y ya no falta nada.

Salta Vóley no puede confirmar su participación por falta de recursos. Así de simple. Además, el cambio en la conducción del Gobierno provincial ralentiza la cosa.

La cuestión económica es fundamental, por eso el proyecto podría caerse definitivamente. Desde el Gran Bourg, el compromiso es a medias.

Para competir en la Liga A2, que organiza la Federación Argentina de Vóley (FeVA), Salta Vóley necesitará de más de dos millones de pesos, según pudo averiguar El Tribuno. Y probablemente la edición 2020 demande más.

La suma incluye viáticos para contratar un entrenador, para pagar a algunos jugadores, traslados, alojamientos y otros gastos de organización, durante los cuatro meses de competencia. La Liga A2 arranca en enero y finaliza en abril.

El panorama hoy es tan oscuro que casi no hay sponsors interesados en apoyar a la disciplina. El apoyo privado es casi nulo, más en tiempos de recesión. Todo influye.

¿Qué pasará si Salta Vóley no consigue los recursos? Central Norte tampoco está en condiciones de afrontar el certamen por su cuenta. Y otros clubes, como Juventud Antoniana, están en la misma o en peor situación económica, por lo tanto la plaza se perdería.Tampoco es viable una fusión entre los clubes más populares de la provincia.

Si la respuesta es positiva, la idea del presidente de la Asociación Salteña de Vóley, Leandro Etchezar, es competir con jugadores locales y solo invertir en la contratación de un entrenador con mucha experiencia.

Este sábado, en la sede de la FeVA, se llevará a cabo una importante reunión con los representantes de los clubes que competirán en la Liga A2. Alli se definirá el calendario, el formato y se confirmarán los equipos participantes. Salta Vóley tendrá que llevar una respuesta ese día.

Caber recordar que la franquicia salteña logró su permanencia en la Liga A2 luego de vencer a Belgrano de Don Torcuato y Club Rosario, en el segundo cuadrangular de la edición pasada.

Y para el nuevo certamen los equipos que ya están clasificados todavía deben confirmar su asistencia, ellos son, además de Salta Vóley, Jujuy Vóley, Unión Vecinal de Trinidad, Policial de Formosa, Tucumán de Gimnasia, Paracao (tiene los mismos problemas que Salta Vóley), Municipalidad de Tunuyán, San Lorenzo de Alem, San Lorenzo de Almagro, Once Unidos, Club Rosario y Vélez Sarsfield, más los que asciendan de la Liga B1.