En el interior aún hay problemas con la transición

Según lo expuesto por algunos de los intendentes electos, el traspaso de gobierno en sus municipios no se está realizando de manera ordenada. La "vieja política" demora el traspaso de gobierno en algunos municipios del interior.

Muchos de los intendentes históricos, que fracasaron en su intento por continuar en sus cargos, están retrasando la entrega de documentación a los mandatarios comunales electos, volviendo incierto, de esta manera, el inicio de sus gestiones.

El viernes Carlos Funes, intendente electo de Embarcación, tuvo una reunión "cordial" con Miguel Llaya, en la que mostró una "buena predisposición" a que la transición se lleve a cabo de la manera más "tranquila y transparente posible". Sin embargo, hasta el momento la nueva administración no tuvo respuesta a los informes de gestión que solicitó.

"Yo ya realicé los pedidos que tenía que presentar, solicitando informes sobre todo, sin embargo no tengo mayores datos, todavía no conozco el estado de cuenta, porque no tengo acceso", expresó el intendente electo, y aclaró que "si bien hemos preparado un grupo de transición con un grupo de profesionales que me acompaña para ir recabando datos hasta que tengamos el informe, estamos esperando lo que ellos nos informen".

La nueva administración quiere conocer cuál es la situación real de todos los sectores que componen la Municipalidad y, principalmente, hacer hincapié en cuánto personal depende del municipio.

"No tengo un número seguro en torno a la cantidad de empleados, estamos en el terreno de la suposición", dijo Funes.

Sin datos en Quijano

En el municipio de Campo Quijano la situación no es tan distinta a la de Embarcación. Gonzalo Sánchez, quien forma parte del equipo económico del intendente electo Carlos Folloni, expresó a El Tribuno que todavía no les pasaron "ningún número" sobre las cuentas del municipio.

"Estoy preocupado, al igual que Carlos (Folloni), hay muchos empleados que se han sumado (a la planta) a último momento", cuestionó Sánchez.

Agregó que "hemos recibido un listado de los empleados, pero sin los importes salariales y no sabemos cómo se fueron ajustando los sueldos tampoco, aunque entendemos que se fue respetando la inflación", expresó.

La nueva administración no tiene "ninguna información fehaciente" sobre los sueldos de los empleados municipales, cuáles son sus importes o como está conformada la planta. "No sabemos si cierran los números, esa es la realidad. Tampoco sabemos cuáles son los compromisos firmados y la deuda asumida", comentó.

Para el secretario de Asuntos Municipales, Miguel Calabró, esta situación no es sorpresiva: "De los 60 municipios se renovaron los intendentes de la mitad y hay 29 intendentes nuevos y uno reelecto. En muchos casos -explicó- hay diálogo pero en otros no".

"La tranquilidad que podemos darles a los nuevos es que los municipios no están endeudados ni embargados, aunque sí están complicados", cerró.