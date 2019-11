Llamarán a la unidad para refundar un golpeado PJ

Los malos resultados obtenidos por el Partido Justicialista en las últimas elecciones provinciales hicieron crujir las bases del partido. Al extremo de que un grupo de militantes tomó el lunes las instalaciones del partido y para buscar una salida ya se piensa en un llamado a la unidad de todos los sectores.

"El gobernador, también presidente del partido, tomó la decisión que en estas elecciones provinciales no iba a tomar partido por ningún sector, porque dijo que no quería ser como los gobernadores de otras provincias que se van y dejan a su sucesor para después volver y recuperar el poder", justificó Marcelo López Arias, quien es congresal y ministro de Gobierno.

López Arias aseguró que "esto generó que mucha gente se sintiera abandonada y por eso hablan de que hubo acefalía en el partido, pero no. El partido no está acéfalo. El presidente es Juan Manuel Urtubey, fue electo por el voto de los afiliados de forma inmensamente mayoritaria y tiene mandato hasta el 2023". La casona de Zuviría al 900 está copada, desde el lunes, por un grupo de militantes peronistas con Ramón Barrera a la cabeza. El afiliado le dijo a este diario: "El Partido Justicialista está acéfalo, no tiene gente, está hueco, vacío. Por eso los militantes hemos decidido tomarlo a la fuerza y acá nos quedaremos".

Buscando apaciguar los ánimos, el ministro adelantó que en el congreso ordinario del PJ, este viernes en San Antonio de los Cobres, harán lo posible para que se emita una declaración llamando a la unidad, convocando a todos los sectores, hasta los que en la última elección participaron representando a otros partidos. "Estamos trabajando para hacer, de común acuerdo, una declaración convocando a la unidad de todos los sectores, convocando a la participación de todos los sectores, aunque hayan participado con otro rótulo en la última elección. Queremos convocarlos para que vuelvan al partido y fortalezcamos la unidad", afirmó.

La capital

Consultado sobre el pésimo resultado obtenido por el PJ capitalino, que no logró meter ni una banca en el Concejo, López Arias justificó: "El PJ fue dividido en 10 pedazos. Tenemos gente que fue candidato del Frente de Todos, otros con otros partidos y frentes. El pueblo salteño se expresó y eligió a los gobernantes que quería".

Uno de los apuntados por los fracasos en la ciudad de Salta es el diputado provincial Manuel Santiago Godoy, quien es el titular de la comisión de Acción Política. Sobre el futuro de Godoy, el ministro de Gobierno aseguró: "La comisión fue elegida por el congreso de Urundel y tiene mandato hasta la mitad del año que viene". Llegado ese momento se va a definir qué hacer con esa comisión o con la conducción de ese órgano.