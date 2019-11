Klix se siente fuerte y con ganas de seguir

Se destapó la olla y la interna en Juventud Antoniana, a nivel dirigencial, ganó la calle. La falta de códigos, cuando los “trapitos sucios” se deben lavar puertas adentro, dejó muy expuesto al presidente, Gustavo Klix, quien ante la situación planteada explicó: “No pasa absolutamente nada extraño a lo que sucede en equipos grandes, en instituciones que están compuestas por mucha gente. Siempre hay diferencias, puntos de vista, pero Juventud sigue más fuerte y más unido que nunca en la recuperación del club, tanto en lo institucional como en lo deportivo”.

Sobre el cruce de palabras que se produjo en los medios radiales y en el que intervino Gabriel Lazarte, vocal titular, Klix consideró: “Efectivamente, como te decía. Eso es bueno, que haya disenso, que haya distintos puntos de vista, pero es un dirigente que tiene todo su derecho a expresarse. Acá, lo importante es que no daña a Gustavo Klix, sino a la institución. Y en eso si voy a ser implacable, en que la persona que no esté de acuerdo puede tomar su camino o presentarse en las próximas elecciones con gente que comparta su ideología. Pero todos los problemas, lo más saludable es manejarlos de puertas para adentro”.

Klix destacó el respaldo a su gestión de los demás miembros que conforman la mesa dirigencial. “Gracias a Dios me lo manifestaron anoche (por el martes). Es unánime el respaldo. Es más, querían hacer una circular firmada por los demás miembros de la comisión, a lo que yo no accedí; agradecí el gesto pero el respaldo uno lo palpa y lo siente en el día a día y no es necesario respaldar algo cuando no hay un motivo importante y de seguir agrandando algo que, simplemente, fue de un integrante que tiene otra forma de mirar el manejo institucional del club, a quien lo respete y le dije que podía seguir y que necesito que sigan sentados en la misma mesa de comisión directiva aun estando con la visión contraria a la gran mayoría, pero está en todo su derecho. Acá, nadie tiene la última palabra. La línea que apunto y apunta esta comisión va por otro lado y seguiremos más firmes que nunca”, dijo.

Con ímpetu, Klix, adelantó: “Pasé realmente tormentas complicadas y seguí más fuerte que nunca. Así que un pequeño obstáculo o diferencia que plantea un miembro de la comisión no me va a hacer menguar las ganas, ni mucho menos, al revés, Gustavo Klix asumió con el compromiso de devolver a la institución y a los hinchas orden y seriedad”.

La frase

Gabriel Lazarte: “Cada uno sabe lo que hace en el club. Si no quieren renunciar, esperaremos un año para armar una lista y presentarnos a elecciones”.