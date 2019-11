Centros de diálisis dejan de atender a nuevos pacientes

Una vez más, desde la Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta (Cepridiasa) tienen que recurrir a medidas de fuerza para presionar a la Provincia y al Instituto Provincial de la Salud (IPS) para que cumplan con el pago de deudas o actualicen los precios que abonan a los prestadores. Esta vez el reclamo es por las dos cosas.

Los miembros de la institución tomaron la decisión de no recibir a nuevos pacientes del IPS y del programa Incluir Salud (ex Profe) para dializarse a partir de hoy. Seguirán con las atenciones normales a los afiliados que ya son tratados, pero no aceptarán a otros afectados.

Si se tiene en cuenta que por año unos cien pacientes se incorporan por primera vez en promedio a las sesiones de diálisis en la provincia, la protesta de Cepridiasa podría dejar desamparados al menos a cinco personas solo en diciembre y así en los siguientes meses. La situación es grave ya que del tratamiento de purificación de la sangre depende literalmente la vida de quienes tienen problemas en sus riñones.

A la Provincia, específicamente al Ministerio de Salud, la entidad que agrupa a las clínicas privadas le reclama por una deuda de más de cinco meses en las prestaciones que brindaron a los afiliados de Incluir Salud. Si bien se trata de un programa nacional, que cubre a los pensionados por discapacidad, desde este año pasó a ser responsabilidad de las provincias que reciben las transferencias del Gobierno central para su cobertura. Es por eso que la protesta de los centros de diálisis es hacia a la cartera de Salud local, que a su vez reclama a la Nación por la morosidad en las transferencias, aunque ese traslado de responsabilidades no es algo que le competa a las instituciones médicas.

Según detalló a El Tribuno el titular de Cepridiasa, Mario Espeche, la deuda de ese organismo con los centros de Salta asciende a poco más de $31 millones hasta octubre por los 265 pacientes que son dializados con esa cobertura social.

En el caso del IPS, lo que se pide es que actualice lo que paga por cada sesión de diálisis al valor que fijó el Ministerio de Salud a partir de este mes: $4.100. La obra social provincial mantiene el precio anterior de $3.450 para los 199 afiliados que se atienden con los centros del Cepridiasa.

Quienes quedaron afuera del reclamo son los pacientes sin recursos ni obra social que asiste la Provincia. Ellos suman unos 350.

"Nuestros pacientes del IPS y el ex Profe van a seguir con el mismo servicio que vienen recibiendo, tanto en diálisis como en otras prestaciones. Lo único que no podemos hacer es responsabilizarnos de pacientes nuevos porque no tenemos recursos y esos recursos están comprometidos para brindar servicios a los pacientes que ya tenemos", señaló Espeche.

Reconocimiento

"El Ministerio de Salud emitió una resolución en la que se establecen cambios en algunos puntos que eran de imperiosa solución, tales como el aumento en el valor de las prestaciones, del traslado, exclusión de accesos vasculares del módulo, se dispone facturación de catéter y se determina que el valor de la sesión de crónicos internados se equipare al de hemodiálisis aguda", explicó el presidente de Cepridiasa sobre el instrumento del organismo provincial que se hizo oficial ayer.

"El punto es que dicha resolución solo fue firmada por el Ministro de Salud Pública y por el contador del Ministerio, Mario Salim, no así por el Martín Baccaro, titular del IPS", agregó el representantes de los empresa rios médicos.