Familiares de una joven claman justicia tras su muerte

La familia Albornoz vive uno de sus peores momentos luego de que una de sus integrantes, Carolina, de 27 años, apareciera sin vida en el interior de una habitación de la vivienda donde alquilaba. El hallazgo conmocionó a la población de Campo Santo, dado que esa familia es muy conocida en la zona. La Policía Científica, a cargo del relevamiento de pruebas y el estudio del cuerpo, maneja las hipótesis de un posible suicidio y un presunto crimen. Sin embargo, para el padre de la víctima, Martín Albornoz, no existe "ninguna posibilidad que se trate de un suicidio".

Tras los resultados de la autopsia, el padre pudo dialogar con el médico forense, quien también se inclina por el hecho que se haya tratado de un suicidio. "Hablé con el forense y me dijo que la causa de muerte fue por ahorcamiento, encontraron un cinto color verde envuelto en su cuello y el otro extremo atado a la cama, entonces ahora sabemos que la causa de muerte fue por ahorcamiento pero ¿significa que ella se lo haya provocado? Para mí fue asesinada, porque es casi imposible ahorcarse de esa forma, ella estaba sentada en el suelo, ¿cómo pudo haberse ahorcado así?".

En su relato, el padre de la joven busca respuestas lógicas a tanto dolor y continúa: "Además, cuando ingresé a la habitación vi sobre la mesa dos vasos y una botella de cerveza, alguien estuvo con ella, esa persona cerró todo y salió por la ventana que es el lugar por donde yo también ingresé. Ella nunca dejaba la ventana abierta, y el cinto no le pertenece", exclamó el dolido padre.

Pasó una semana desde el hallazgo del cuerpo, el viernes 22 del corriente mes, en una vivienda del barrio Alto Los Hornos de Campo Santo.

La familia Albornoz no quiere que todo quede en un suicidio, exige que se trabaje más hasta llegar a determinar qué le causó la muerte. "Me dieron al menos 20 días de plazo para que estén los resultados definitivos, con las pericias de la habitación, es demasiado tiempo, no quiero que esto quede en la nada, si es necesario iniciaremos marchas con los vecinos y amigos para solicitar justicia".

Carolina era frecuentada por amigos que cuentan con antecedentes en la venta y consumo de drogas y la ingesta de alcohol, por esa razón se fue a vivir sola, dejando a sus dos hijos a cargo del abuelo. "Yo siempre me hice cargo de mis nietos, mi hija no se podía alejar de ese tipo de amigos, le pedí que regrese a casa y no me hizo caso, pero era una buena hija, muy dulce y nos frecuentaba seguido, compartíamos mates por las tardes".

Según el informe preliminar de la autopsia, el cuerpo de la mujer de 27 años no presentaba signos de violencia.



"El forense dijo que para él, el cuerpo llevaba al menos 36 horas sin vida, sin embargo hay gente que la vio el día anterior y estaba acompañada, pero no se quieren involucrar, hay muchas cosas que me dicen que fue asesinada y no voy a parar hasta dar con los responsables", aseguró Martín en diálogo con El Tribuno.

El cuerpo de Carolina fue descubierto el pasado viernes 22 alrededor de las 18, su padre junto al propietario de la vivienda que alquilaba decidieron ingresar al dormitorio, debido a que la joven no se comunicaba con su familia desde hacía un tiempo, algo poco habitual en ella.

La escena que encontraron en el interior del lugar fue desgarradora: el cuerpo se encontraba muy hinchado debido a las altas temperaturas y a que se encontraba bajo un techo de chapa, tenía manchas visibles que parecía tratarse de sangre coagulada y magullones en el rostro, algo que los peritos descartaron, expresando que se trataba de líquido del cuerpo que había comenzado a desprenderse.

Según fuentes de la investigación, ahora se espera por el resultado de las pericias sobre la habitación y la búsqueda de testigos, lo que podría arrojar algo de luz al lamentable hecho.