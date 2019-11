No pagan el agua por consumir poco

Más de 23 mil usuarios de la provincia no pagaron el servicio de agua potable por consumir menos de 12.500 litros mensuales. Ayer, el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, dio a conocer las cifras del plan Salvaguardar, que se implementa desde este año.

"Hubo meses en los que superamos los 25 mil beneficiarios, pero cuando incrementan las temperaturas también aumenta el consumo, por lo que varió este último tiempo el número de vecinos que accedieron al programa", afirmó.

Para acceder al beneficio de no pagar la factura de agua potable se debe ser usuario residencial, contar con medidor. En caso de no tenerlo se debe solicitar el equipamiento en cualquier oficina comercial de Aguas del Norte y no consumir más de doce mil quinientos litros de agua por mes.

5 mil

Asimismo, se recordó que la empresa adquirió cinco mil nuevos medidores que están disponibles para este programa. "El trámite es muy sencillo, se realiza en cualquiera de nuestras oficinas comerciales solicitando la instalación del medidor en caso de no tenerlo, quienes ya cuenten con sistema medido solo deben controlar el consumo, no superar los litros estipulados, de esta forma la factura de agua les llegará cero pesos", dijo Paz Posse.

El programa Salvaguardar fue presentado por el gobernador Juan Manuel Urtubey y el directorio de Aguas del Norte, el pasado 20 de junio.

El programa se creó con el objetivo de alentar a los vecinos a hacer un uso responsable del recurso, destacaron desde la empresa.

Cortes

Aguas del Norte informó ayer que hubo cortes y baja presión en villa San Antonio porque operarios de la compañía ejecutaban trabajos de reparación de cañería.

También hubo una situación similar en Villa Asunción, San Pablo, Villa Esmeralda, El Prado, San Luis, Villa Rebeca, Madreselva, Villa Aeropuerto, Estación Alvarado. Desde la empresa informaron que "las precipitaciones registradas en las últimas horas afectaron el avance de los trabajos de reparación de cañería en acueducto".

Informaron además que estaba activo ayer para esa zona de la Capital y Atocha el sistema alternativo de reparto de agua mediante camiones cisterna, priorizando la entrega en establecimientos escolares, hospitales y centros de salud.