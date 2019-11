Pasaron los años y no hay responsables por una obra jamás terminada

Sin terminar y con varias denuncias, el centro de convenciones sigue siendo la vergenza de una mala administración y la impunidad judicial. Construido en el predio del complejo municipal de Rosario de Lerma, tenía el objetivo de ser un espacio multicultural. Se anunciaba como un centro neurálgico de actividades académicas, de capacitación y cultura.

En septiembre del 2014 se anunciaba que tenía un 40% de avance. De ahí en más, toda la construcción del salón con escenario de 450 m2, acondicionado con paneles acústicos, quedó parada. El vestuario para los artistas jamás se hizo.

El intendente Ignacio Jarsún apenas asumió en 2015 denunció tal irregularidad, porque figuraba como obra concluida y con un gasto final de 3 millones 800 mil pesos. A punto de pasar la gestión a manos de un nuevo intendente, las grietas que provocan filtraciones de agua y la mampostería a medio terminar de este edificio no permiten su utilización por lo peligroso que resulta.

"Pasaron cuatro años y la Justicia no actuó. La obra fue acreditada como finalizada y, sin embargo, no está concluida. Además, no se puede terminar porque el dinero desapareció y por las denuncias la obra se judicializó y nada se puede tocar. Son 4 años sin poder hacer nada y con esta herencia irregular que deberá ser llevada hasta por el nuevo intendente electo", detalla la situación Mauricio Bava, secretario de Gobierno municipal.

Apenas faltan unos días para la entrega del municipio al intendente electo y la actual administración debe seguir dando explicaciones sobre obras jamás realizadas entre 2014 y parte del 2015, por grandes montos de dinero. "El municipio como corresponde debe pedir la intervención de la Justicia porque está comprometido el erario público. Con todas las pruebas remitidas, jamás en estos años dio sentencia de estas irregularidades. Entonces, la obra está ahí, sin terminar y sin poder saber quién se hará responsable de semejante desmanejo financiero".

En ese año se mencionó hasta las refacciones en la vieja confitería ubicada a un costado del galpón techado y a medio terminar del centro de convenciones rosarino. Fue publicado en el Boletín Oficial de Salta N§ 19.114 el 30 de julio del 2013 su licitación.

Pasó el tiempo sin saber qué medidas tomará la Justicia con respecto a esta irregularidad detectada y denunciada como corresponde.

Este caso es otro de los tantos en donde la tardanza de la Justicia deja en desventaja a los vecinos. Este centro de convenciones a medio terminar no se puede utilizar. El paso del tiempo ha desmejorado sus instalaciones por completo. Hasta resulta peligroso por la posibilidad de desprendimiento de algún material colocado a medias en paredes y techos.

Bava recordó que una empresa a cargo de la obra no figuraba en los papeles como tal: "Desapareció aquella empresa". En los primeros años de Jarsún, esta maniobra irregular fue denunciada ante la Fiscalía de Delitos Económicos. Hoy resurgen estas denuncias de mala administración y de fraude porque nunca se resolvieron en estos 4 años en los estrados judiciales salteños.