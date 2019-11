El abogado de la familia Cash no descarta aún que el cuerpo de la joven se encuentre en Palomitas

Si bien la joven se encuentra desaparecida, el abogado de la familia, Pedro García Castiella expresó por Radio Salta que a pesar de no haber encontrado el cuerpo en ese lugar no necesariamente implica que no este allí.

Más de 70 efectivos federales, algunos militares fueron los que recorrieron la zona en la que se perdió el rastro de María Cash hace ya más de 8 años. Tras el intenso rastrillaje sin poder dar con el cuerpo de la joven, su abogado Pedro García Castiella explicó por Radio Salta que se llegó al punto de búsqueda en Palomita por dos testimonios de personas que no se conocen, pero que en sus dichos tenían coincidencias.



El letrado sostuvo también que a pesar de no encontrar el cuerpo no quiere decir que no este en ese lugar. “El hecho de que no se haya dado con el cuerpo no necesariamente implica que no tengan credibilidad los dos testimonios. No se descarta que el cuerpo no este en ese lugar”.



Castiella dijo que de inmediato se esperan los resultados de laboratorio y que los trabajos continúan. “El objetivo de la comisión es hacer un estudio exhaustivo de la causa.

El abogado dijo que el operativo realizado en la zona de Palomitas fue de un amplio despliegue. “Fue muy importante tanto en dimensiones como en calidad dispositiva y organizativa. Hubo un despliegue tecnológico y de personal nunca antes visto en la provincia”.

A mediados de octubre, una reunión entre los familiares de María Cash, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fiscal del caso, Eduardo Villalba, encendió la esperanza de que la causa avanzara y de que hubieran novedades sobre la diseñadores, quien se encuentra desaparecida desde el 8 de julio de 2011. Tras el intenso rastrillaje solo se hallaron una cruz sin tumba (un recordatorio de un camionero fallecido en la ruta), ropa quemada y huesos que no serían humanos.