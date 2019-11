Alberto Fernández, ante industriales: "Vamos a pagar el día que hayamos crecido; así va a ser esta vez"

Ante industriales, y a menos de dos semanas de su asunción, Alberto Fernández​ volvió a poner este jueves en el centro del debate la situación de la deuda externa y, si bien adelantó que no piensa en hacer quitas, dejó en claro que el país va a pagar una vez que la economía empiece a crecer.

"Vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más, hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tenemos que pagar nuestras deudas. Así va a ser esta vez. Y no me voy a dejar convencer por los cantos de sirena, porque nos han dejado en el fondo del mar. Espero que todos lo entendamos", afirmó Fernández.

En este sentido, amplió: "No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas y han sido acordadas de un modo delirante, se lleven puestos a la industria".

Al hablar en la 25ta edición del Ciclo Construir Consensos, que se realiza en Parque Norte organizado por la Unión Industrial Argentina​, Fernández aseguró que no quiere hacer quitas ni dejar de pagar: "No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, pero esta vez esa deuda no lo van a pagar los que menos tienen, los que producen, los que dan empleo. Vamos a pagarla luego de que los que producen produzcan más".

Un día antes, el ex mandatario Eduardo Duhalde había señalado que el "FMI sabe que no podemos pagar". "Ya saben que no podemos pagar. O te creés que son zonzos los acreedores. No podemos. Y cuando no se puede, no se paga: es lo que me pasó a mí", declaró a la salida de la reunión con Alberto F.

El ex jefe de Gabinete también resaltó el cambio de posición del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien ahora afirmó que quiere tener una "relación pragmática" con Argentina. "Vi con alegría que el presidente de Brasil propusiera tener un vínculo pragmático para el Mercosur, es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur va a superar a los Bolsonaro y a Alberto Fernández".

Más allá de la tensa relación con el mandatario brasileño, ponderó los acuerdos del Mercosur: "Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur tenga presidentes que piensen distinto no me hace perder de vista la importancia que tiene. Y ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado".

Otras frases de Alberto Fernández

-"Hoy la industria produce en Argentina lo mismo que producía en 2006, nadie puede estar contento. Y nos pasó porque estos cuatro años fueron de especulación financiera, fueron cuatro años donde era mejor apostar a un bono, apostar a las Leliqs, Lebacs, que invertir y producir".

-"En Argentina hay esperanzas. Están seguros de que después del 10 de diciembre vendrá algo mejor. Vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando. Vamos a poner en marcha la economía una vez más".

-"Cuando hablo de la necesidad de crear el Consejo Económico y Social, estoy proponiendo pasar de la política que impone medidas a la que busca consensos para pensar un futuro. Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo para decidir entre todos".

-"Algunos celebran que la Argentina tiene reservas para seis meses, yo me avergonzaría. Terminar una gestión y celebrar eso... es tan raro este país".

-"El reclamo de Chile es progresista, el de Colombia es progresista, el de Ecuador es progresista. El reclamo de Bolivia, más allá del golpe espantoso que la OEA aprobó, es progresista. No dejemos que la gente salga a la calle a decir 'no damos más'".

-"Este tiempo los ha empobrecido a todos, acá todos perdieron, nadie ganó. No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, créanme que yo siento que camino en un pantano".

Clarín