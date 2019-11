Alberto Fernández revolucionó Twitter en plena madrugada

Alberto Fernández tiene una agenda agitada en los últimos días antes de asumir la presidencia. Mientras define su gabinete, el presidente electo se reunió este miércoles 27 de noviembre con su antecesor Eduardo Duhalde y cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri por sus políticas en materia de Salud.

Felicitaciones @AlanPaulCasas1 !!! Ya sos sociólogo!! Disfrútalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina. Fuerte abrazo!!! https://t.co/3xpRwhQ6FG — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

A pesar de la agenda cargada, el exjefe de Gabinete pudo dedicar una noche a responderle a sus seguidores de Twitter, en su mayoría estudiantes a punto de rendir finales que pedían un saludo de "buena suerte".

Los usuarios de la red social aprovecharon también para hacerle preguntar personales y sobre su futuro gobierno, y como corresponde publicaron memes alusivos al evento. "Me recibi! Soy sociólogo, lo cuento porque me muero si me saluda Julia Strada o Leandro Santoro o bueno, ya Alberto Fernández sería una locura", publicó un joven tímidamente, sin imaginar que la respuesta del presidente electo llegaría horas más tarde. "Felicitaciones!!! Ya sos sociólogo!! Disfrútalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina. Fuerte abrazo!!!", contestó el líder del Frente de Todos. Así se desató una ola de preguntas y respuestas que se mantuvo hasta la madrugada.

Lo pedis y lo tenes. ✌🏻 https://t.co/G7Smc7H8JS — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

En su mayoría, las publicaciones fueron de estudiantes a punto de rendir o recién recibidos que reclamaban el saludo de Fernández. Pero también estuvieron los que pedían saludos de cumpleaños y los que preguntaron por sus mascotas y por las políticas que implementará en su gestión. "Me hizo la noche Alberto contestando. Yo solo quiero pedirle que volvamos a tener Ministerio de Salud y que el Ministerio de Desarrollo vuelva a ser enorme y federal como supo serlo... todo bien con los saluditos personales pero prefiero esto", reclamó un joven. "Lo pedis y lo tenes", le respondió.

Por qué se llama Prócer? Conteste tu pregunta?🤔 https://t.co/FB2OMUEaqM pic.twitter.com/Q945eLrKFW — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

"Necesito confirmar si Alberto es fanático de Los Simpsons", preguntó otro, y Fernández respondió con una foto de su nuevo perro: "¿Por qué se llama Prócer? Conteste tu pregunta?". Se trata de una de las crías de Dylan, que es de la misma raza y lleva el mismo nombre que una de las mascotas de Bart Simpson.

Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensas que los perros escriben en twiter 😂 https://t.co/ATajKtG2zb — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

Una persona preguntó si realmente era Fernández el que respondía los mensajes, si su cuenta (@alferdez) estaba a cargo de algún community manager que le maneja las redes, o incluso alguna de sus mascotas. La respuesta fue contundente: "Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensás que los perros escriben en twitter".

Lo que me gusta de Alberto Fernández contestando tuits es que lo haga después de las doce de la noche porque apunta a los depresivos y a los drogadictos. — Frazada de Cactus (@frazadadecactus) November 28, 2019

Ante el furor en las redes por las interacciones del presidente electo con sus seguidores, no tardaron en llegar los memes. Además de las burlas por las preguntas que recibía, algunos se acordaron de su pasado tuitero. Es que hasta principios de este año, antes de ser candidato, Fernández mantenía un perfil alto y respondía con agresiones los comentarios negativos que solía recibir.

Me voy a dormir... gracias a todos y todas por este rato. Suerte para los que rinden examen!! También suerte para los que tienen un sueño... si insisten pueden cumplirlo.

Los abrazo!!!

Hasta mañana!!! — Alberto Fernández (@alferdez) November 28, 2019

Alberto viendo nuestros tuits de mierda pic.twitter.com/HetaxzN1We — Juan Cruz (@JuaanCab) November 28, 2019

Alberto Fernández en este momento pic.twitter.com/wiCyzVGLpu — Falo y a la bolsa (@faloyalabolsa) November 28, 2019

* Alberto en estos momentos *

Felicitaciones Diego. Sobre tu pregunta sobre la pasta frola, me gusta la de membrillo pic.twitter.com/umpOghRDkq — Fetuccini🇧🇾⭐🌾 (@jorgefetuccini) November 28, 2019

El reto de Cerruti

Uno de los momentos más cómicos del intercambio fue cuando la diputada Gabriel Cerruti "retó" a Alberto por la falta de tildes en algunas de sus respuestas. "Las tildes, Presidente. No ponga nerviosas a las obsesivas como yo", escribió Cerruti, a lo que el presidente electo se excusó: "es la velocidad de twiter".