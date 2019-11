La búsqueda de Cash en Palomitas

El abogado de la familia no descartó que el cuerpo no esté en ese lugar.

Durante algunos días, más de 70 efectivos federales, sumado a gendarmes y policías de la provincia, trabajaron en la zona de Palomitas en el marco de una nueva búsqueda de la diseñadora porteña María Cash, desaparecida el 8 de julio de 2011 en Salta. En diálogo con Radio Salta, el abogado de la familia, Pedro García Castiella, indicó que si bien no hallaron el cuerpo "no necesariamente implica que tengan credibilidad los dos testimonios que nos llevaron ahí. No se descarta que el cuerpo no esté en ese lugar".

El abogado dijo que el operativo fue "muy importante, tanto en dimensiones como en calidad dispositiva y organizativa. Hubo un despliegue tecnológico y de personal nunca antes visto en la provincia".