El Salta Polo busca su nuevo campeón

Vuelve la acción a los campos verdes del Salta Polo Club. Luego del exitoso certamen de golf Abierto de Salta, desde hoy bien temprano dará inicio una nueva edición del Campeonato del Club en el que se dan cita los mejores golistas de la clásica institución salteña. Se trata de la 60ª edición de una competencia a la que le sobran campeones e historias.

Este fin de semana se llevará a cabo la etapa de clasificación, en la que participarán aproximadamente unos 150 golfistas afiliados al Salta Polo, en distintas categorías.

Como todos los años, habrá un torneo de clasificación general, destinado para todos los jugadores matriculados, socios del club, con o sin handicap. También habrá premios y trofeos para las categorías damas, seniors y superseniors.

A la vez, se va a premiar a los mejores jugadores con handicap teniendo en cuenta los diferentes niveles: 0-9, 10-16, 17-24 y 25-36.

Luego de competir hoy y mañana, los 8 mejores de cada categoría clasificarán a los cuartos de final que se llevarán a cabo el próximo fin de semana, también en el Salta Polo. Los cruces serán mano a mano y se ordenarán de la siguiente manera: 1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º, 4º vs. 5º.

Cabe recordar que el Campeonato del Club define a los mejores jugadores del Salta Polo y en el mismo pueden participar golfistas de otros clubes, pero no compiten por el premio interno.

Los campeones de la edición 2018 fueron los hermanos Dousset: Gastón ganó la general y María Elena se impuso en damas. Ambos también serán parte del actual certamen. Gastón buscará defender el título y competirá con Tobías Santillán y Francisco Patrón Costas, entre otros candidatos.

La modalidad de la competencia será medal play a 36 hoyos y los clasificados volverán a encontrarse desde el próximo viernes, para la categoría seniors, mientras que el sábado por la mañana arrancarán los cuartos de final en el resto de las divisiones.

Está casi confirmado, además, que durante las finales se pondrá en juego el premio de 1 millón de pesos para el jugador que haga hoyo en uno, como sucedió en el Abierto de Salta.