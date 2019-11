“Mi primer proyecto va a ser modificar la ley de la auditoría”

Carlos Zapata es candidato a diputado en segundo término por la lista que encabeza Cristina Fiore. En diálogo con El Tribuno, expresó que de llegar a la Cámara Baja trabajaría en tres proyectos que incluyen: transparencia y control de la cuenta pública, protección de la producción y educación.

¿Pudieron hacer una autocrítica dentro del frente después de las PASO? ¿Cómo están trabajando para poder ganar la elección?

Nosotros no alcanzamos la cantidad de votos que esperábamos y obvio que de eso no puedo culpar a nadie más que a nosotros que tuvimos algunos problemas internos que fueron identificados, fue un error de apreciación. En el interior de la provincia nosotros esperábamos que era distinto y se ha trabajado en eso. Se ha re lanzado la campaña, se reforzaron algunos puntos y en otros hemos cambiado la estrategia, con más presencia en los medios. La adhesión en el interior se plasmaba de una forma que no llegó a las urnas, entonces estamos trabajando en eso. Consideramos que vamos a mejorar la performance significativamente, no perdemos de vista el objetivo máximo que es alcanzar la gobernación pero, por sobre todas las cosas, estamos consolidando la presencia en los órganos legislativos, tanto en el Concejo Deliberante como en la Cámara de Diputados que nos va a dar vigencia como partido.

¿De acceder a una banca después de las elecciones qué propuesta le gustaría llevar?

Por mi perfil, soy contador público con 40 años de ejercicio de la profesión, tengo tres aspectos que me preocupan sumamente. Primero es la transparencia y control de la cuenta pública, el incentivo y la protección de la producción como medio de crecimiento de la economía y transferencia de bienestar hacia la sociedad y después la educación como base real de un proceso de progreso de la comunidad de las actitudes para el futuro.

¿Qué proyecto tiene para mejorar la educación?

En cuanto a la educación, creo que tenemos que reforzar el proceso educativo en oficio, por ejemplo. No existe un fondo asegurado que permita el abastecimiento presupuestario a la escuela de oficios. También me interesa muchísimo que exista un fondo afectado al perfeccionamiento de aquellos alumnos destacados de la escuela pública para que puedan acceder al perfeccionamiento en el exterior para que esa persona formada vuelva y transmita su experiencia y generen un núcleo duro para transmitir el ejemplo del sacrificio o sea la meritocracia, que en la sociedad se asciende por meritocracia en el conocimiento, que la mayor cantidad de conocimiento le da más aptitud para desempeñarse en los puestos, puede acceder a los mejores puestos de trabajo pero también conlleva una obligación que es traer, transmitir y formar gente para que siga ese camino.

¿En producción?

El interés primordial tiene que estar en defensa de la producción y del producto y no de las instituciones, porque instituciones fuertes, productores débiles significa que se pierde el origen de lo que comercializa. En cambio, si hay productores fuertes, si se caen las instituciones la pueden hacer de nuevo, el progreso está en la fuerza de la producción y la estabilidad del productor.

¿En materia de control de las cuentas públicas y del Estado?

Mi primer proyecto va a ser modificar la ley de la auditoría, para que los auditores no vengan del sector político. Hoy establece que dos auditores serán propuestos por la oposición política, eso tiene implícito que hay tres que pone el oficialismo. Entonces, por eso se ve el fracaso del control público en Salta.

Usted se define como provida y es muy posible que el año que viene se vuelva a discutir el proyecto de ley de interrupción del embarazo. ¿Qué opinión?

En Salta, la discusión provida resulta total y absolutamente estéril por el hecho de que existe un artículo en la Constitución de Salta que dice que defiende la vida desde la concepción en el seno materno, o sea que en Salta hablar de una ley del aborto es contrario a la Constitución. Pero también la Argentina ha adherido a pactos internacionales que conforman y forman parte de la Constitución que protegen la vida desde su gestación. Considero que a nivel nacional se estaría transgrediendo las normas de la Constitución adoptada a través de estos pactos. Desde el punto de vista personal, considero que la persona que es proaborto, es una persona que goza de un bien que no quiere que goce otro, porque el bien de la vida está dispuesto a privárselo a una persona totalmente indefensa que está en el seno materno. Los problemas de los abortos clandestinos se eliminan con educación sexual y dando conciencia de por qué quitarle la vida a una criatura que nada ha hecho.