Roberto Carnaghi: "El amor tiene que estar presente en la vida de uno hasta que se muere"

Roberto Carnaghi es un actor dúctil y talentoso, parte de la historia viva de la cultura nacional. En sus muchos años de carrera, participó en más de sesenta obras de teatro, superó las cuarenta películas, y estuvo presente en numerosos ciclos televisivos. Premio Konex en 1991 y acreedor de varios Martín Fierro como actor de reparto, uno de ellos por su inolvidable participación en Tato de América), dramático, cómico y a la trayectoria, y ACE de Oro en 2006, en la actualidad, además de protagonizar “Aquí cantó Gardel” en un destacado teatro porteño, cada semana desfila por la pantalla de Telefé en la piel de Román Robles, en “Atrapa a un ladrón”, la nueva tira en la que comparte elenco con Pablo Echarri, Cecilia Rosetto, Luis Machín y Alexandra Jiménez, entre otros.

En un diálogo exclusivo con El Tribuno, el intérprete habló de su participación en la serie, el amor en la edad adulta y los proyectos pendientes.

¿Cómo trabajaste para componer el personaje de Román Robles, de “Atrapa a un ladrón”, basado en un film de Alfred Hitchcock?

Es un poco la continuación de la película. Prosigue con la trama de una persona a la cual se la acusa de robar cuadros o joyas. A partir de ahí, se crea esta historia que es muy interesante y muy bien hecha. Yo compongo al tío que comienza a tener problemas de Alzheimer. Uno crea los personajes de acuerdo a cómo es el libro, indagando en uno. En mi familia nadie tuvo Alzheimer, pero uno sabe de qué se trata. En el caso de Román, hay días en los que no se acuerda de nada y otros en que tiene más conciencia.

Román y Juan, el personaje de Echarri, tienen una relación de padre e hijo...

Sí, claro. El padre de él desapareció cuando era muy chico y Román lo ha cuidado desde entonces junto a su madre. Es el que le enseña a robar, lo inició en eso. Él no es un tío común, es un tipo que estuvo presente cuando creció, que lo quiere lo aprecia y lo cuida.

En la ficción, te enamorás de tu cuñada y le ofrecés casamiento. ¿Considerás que, como reza el dicho, para el amor no hay edad?

Él está enamorado de ella desde siempre. Entonces, en el momento en el que empieza a darse cuenta de que comienza a olvidarse de las cosas, decide decirle que la quiere y que le gustaría casarse con ella. Por otro lado, por supuesto que el amor no tiene que ver con la edad. No solamente los jóvenes se enamoran. Uno cuando es grande, también, uno se conecta de otra manera. Lo veo en los demás, lo siento y me parece lógico. Hay una hermosa película que hice, Elsa y Fred, donde el amor pasa por estar juntos, por poder tener un compañero cuando tenés 70 u 80 años. Después, la oportunidad de iniciar una nueva vida está siempre presente, no hay edad para eso. Son distintas épocas, dstintas maneras de ver las cosas. Personalmente, mi matrimonio tiene 54 años de vida. Porque el amor no son olamente los primeros tiempos, después viene la convivencia, saber apreciar a otro. Para mí, el amor existe constantemente. No me refiero solo al de pareja, sino al amor por los hijos, por los nietos y en otros vínculos. El amor iene que estar presente en la vida de uno hasta que se muere. n el caso de mi personaje, el amor está. Él siempre ha estado enamorado.



En tu intensa carrera has hecho obras de Shakespeare, variadas elículas, televisión con Antonio Gasalla y muchas otras cosas ¿Qué ersonajes te han quedado pendientes o te gustaría volver a hacer?

Nunca me pregunté que personajes me faltan hacer o qué me gustaría. Más que nada ahora, a esta edad, sé que no puedo hacer de Romeo, pero es bárbara la enseñanza que te da el hecho de poder cambiar, de poder hacer obras dramáticas, comedias, modificarte. Y en ese caso, lo hago buscando en cada uno de los personajes. Yo siempre miro hacia adentro, veo a mi alrededor, y le creo una historia a cada rol. No me pregunto, en este momento qué personaje me gustaría hacer. Ahora estoy haciendo una obra de teatro, que se llama Aquí cantó Gardel, donde hago a un presentador, un poeta, en el teatro 25 de Mayo, en Buenos Aires. Vamos a estar hasta fines de noviembre y ojalá los salteños pudieran venir a verla, porque es muy hermosa.

Por otra parte, me gustaría hacer Rey Lear. Shakespeare dice que tiene 80 años. Yo lo hice con Alfredo Alcón y Alejandro Urdapilleta. Con la vitalidad que tiene ese personaje, en realidad tenés que tener un poco menos de 80. Yo tengo un poco más y estoy bien, estoy bárbaro. Es un personaje que me hubiera gustado hacer con 10 años menos, en realidad.

Me gustaría hacer nuevamente de Polonio en Hamlet, que puede funcionar dentro de mi edad. Si hago una obra que tiene que ver con las que ya hice es porque me interesa el proyecto, el director, el elenco. Porque no se trata solamente de hacer algo. Lo que uno hace tiene que hacerlo bien, y uno solo no sirve. Odio cuando dicen “me gusta tu trabajo, pero lo demás no”.

El teatro es un trabajo de equipo, un proyecto, y televisión también. Son actividades grupales, como el fútbol. Camus decía que el teatro es como el fútbol. Y funcionás en beneficio del otro, no solo en el propio. Se trata de trabajar en grupo.



¿De qué cosas disfrutás cuando no estás actuando?

Estoy en casa con mis hijos mis nietos, siempre hay algo que hacer. Cocino, lavo la ropa, hago las compras.

Cuando estaba soltero, ayudaba a mi padre en su tarea de carpintero y aprendí a hacer cosas del oficio. Ahora me gusta cocinar, hacer los mandados, llevar a los chicos a la escuela. Estoy presente. Para mí lo más importante de este momento y de siempre es la familia. Uno tiene que proteger eso Y ser parte.

Para los jóvenes que se casan y a los dos o tres años se separan, cada vez es más difícil. Hay una sociedad que ha cambiado. El 70% de la población mundial está divorciada. Va a haber un cambio en el mundo, en las familias.

¿Hay poca aceptación del otro?

No, es distinto. Se piden otras cosas, el trabajo es diferente. Es distinta la vida.

Hay como una desunión de la familia. No hay espacio, no hay tiempo. Hoy, en la mesa, tenés que pedir que no prendan en el celular. Creo que hay una sociedad que cambió, uno tiene que ocuparse como padre o madre. Pero es así, incluso los medios de comunicación son distintos.

Antes era impensable ver una serie desde el celular, no había heladeras. Los chicos no se dan cuenta porque son de otra generación, cuando yo fui con mi padre a vivir a Villa Adelina, no teníamos luz, se prendía el farol.

Hoy hay una cantidad de cosas que son realmente muy distintas.