Martínez y Figueroa se quedaron con el 34º Biatlón de la Cumbre

Ni el mal clima frenó la marcha de la trigésima cuarta edición del Biatlón de la Cumbre que unió La Merced con la capital salteña y que tuvo como ganadores a Rodrigo Martínez, en caballeros, y a Virginia Figueroa, en damas.

En elite caballeros, Martínez logró un tiempo de 1h20m33s. Mientras que en elite femenino, Figueroa lo hizo en 1h41m42s.

La polémica de la jornada se dio cuando Roberto Coria llegó en primer lugar pero desde la organización no computaron su tiempo como el ganador, ya que no estaba registrado en la competencia.

María Eugenia Arias, presidenta de la Asociación Salteña de Duatlón, Triatlón y Pruebas Combinadas, se refirió al polémico desenlace que tuvo el Biatlón de La Cumbre. “Tenían hasta el día jueves para acreditarse, había una preinscripción por internet, desde las 9 hasta las 22 para todos los atletas, incluso de otras provincias. Necesitábamos que Roberto Coria venga para retirar el dorsal, nunca pasó, nunca llamó para retirar su número, nosotros teníamos que mandar el seguro. Se le había dicho que no podía correr pero él se impuso, él ya sabía que no podía hacerlo, incluso el oficial técnico le dijo que no podía correr y él largó igual, no hay registro de él en la carrera. No está descalificado porque no estaba acreditado”, sostuvo Arias. Y además agregó: “Él (por Coria) va a competencias nacionales y no podés ir horas antes a pedir el número, no fue ninguna mala intención, si él me decía que se lo mande con un cadete, se lo mandaba, pero nunca se comunicó, el seguro nos pedía el certificado médico y tampoco lo hizo llegar”.

Por su parte, Roberto Coria también manifestó su versión. “La organización me puso mil excusas para no entregarme el kit de competición que me correspondía porque fui a retirarlo a última hora me dicen que era por el tema del seguro y no es así, uno contrata una póliza por la cantidad de atletas que van pagando la inscripción la cual yo sí pagué. Me presenté a correr, hablé con el secretario de la Asociación que también estaba entregando kits en el momento y me dijo que no estaba autorizado a entregarme el mío. Le dije que yo iba a largar porque tengo el certificado de la inscripción y hablé con el técnico y no me dijo nada, me posicioné en la línea con los de la elite y largamos todos por igual, incluso hice la diferencia en bicicleta y definimos en la parte de pedestrismo yo llegando primero, lo cual todos los atletas estaban de acuerdo conmigo y aún así querían revertir la carrera”, dijo.

Estos son todos los ganadores de las 34ª edición del Biatlón de la Cumbre:

Elite caballeros: Rodrigo Martínez. Elite Damas: Virginia Figueroa.

Ruta Damas 20-29: Jimena Berasay. Ruta Damas 30-39: Estefania Nazario. Ruta Damas 40-49: María Álvarez. Ruta Damas 50-59: Demetria Martínez. MTB Damas Juvenil: Paola Condorí. MTB Damas 20-29: Oriana Rojas. MTB Damas 30-39: Cintia Perea. MTB Damas 40-49: Milagro Ferreyra. MTB Damas 50-59: Florencia Huerga. MTB Varón 40-49: Ramiro Racioppi. MTB Varón 50-59: Néstor Vera. MTB Varón 60+: José López. Especial 1: Miguel Lescano. Especial 2: Daniel Vega. Especial 3: Cristian Neri. MTB Varón 20-29: Segio López. MTB Varón 30-39: Cristian Guaymás. MTB Juvenil: Willam Coronado. Ruta Varón 40-49: Pablo Díaz. Ruta Varón 50-59: José Pasayo. Ruta 60+: Cixto Jeréz. Ruta Varón 20-29: Nahuel Saavedra. Ruta Varón 30-39: Francisco Finetti. Posta Damas -70: Agustina Ola. Posta Damas 71+: Veronica Ferreyra. Posta Mixta -70: Leandro Bruno y Candelaria Siry. Posta Mixta 71+: Jorge García y Agustina Castañon. Posta Varón -70: Darío Camacho. Posta Varón 71+: Matías Galván y Marcelo Muzio. Cadetes: Luis Vargas. Ruta Juvenil: Agustín Sarapura.

.