Juventud se pegó un susto con Primavera

Ni el más optimista de los futboleros imaginaba que Villa Primavera iba a causar más de un dolor de cabeza en la ronda de los play offs del Anual salteño. El equipo del fortín, dirigido por el “Cuchi” Hugo Rivero, está dando que hablar en estas dos últimas rondas del torneo local, porque en el partido de ida que ayer empato 3 a 3 ante Juventud Antoniana (tercera ronda), venía precedido por el rutilante triunfo que había logrado frente a Gimnasia y Tiro (2-1) y al eliminarlo en el propio Gigante del Norte de la segunda fase y seguir en carrera.

Es por eso que ayer para Villa Primavera el partido con los antonianos se presentaba como otra prueba de fuste y con un rival que solo había perdido un partido en la primera etapa del torneo y que finalizó bien arriba de la tabla de posiciones.

Entonces, con esos argumentos para erigir a Juventud Antoniana como favorito solo llegó hasta el momento en que el árbitro Luciano Díaz, de la Liga Salteña de Fútbol, ordenará el inicio de las acciones.

Primavera no tuvo reparos para plantearle el juego de igual a igual e incluso no espero a ver que es la que proponía su contrincante, porque Emanuel Correa al recibir solo frente a Angel Pedroso, definió al gol. Cuanto le costó al once antoniano volver a acomodarse en el campo de juego. Se sintió como que no podía desligarse de sus propias ataduras y solo atinaba en encontrar respuesta de hombres como Cristian Chavarría y el “Toro” Matías Vicedo. Precisamente, ambos, armaron la jugada que Vicedo empujó una pelota hacia la red para decretar el transitorio 1 a 1. Pero, Primavera sacó otro as de espada y Marcos Rivera, apilando defensores, aumentó las cifras para su equipo, 2 a 1, con el que se fueron al descanso.

En un córner que atrapó Pedroso, salió rápido la contra con Mauro Cachi, quien habilitó a Martín Esparza y su remate se convirtió el segundo del santo. Matías Vicedo no quería quedarse con un conquista y el delantero amplió ventaja con un derechazo de afuera del área lejos del alcance de Angel Santiago Soria. Faltaba una perlita más y se cerró con el gol en contra que anotó Gastón Díaz ante un centro del interminable Damián Bensi y para un 3 a 3 definitivo.

Equipos

Primavera 3 Juventud 3

A. Soria A. Pedroso

N. Careaga N. Pérez

O. Parra F. Girón

A. Talamilla J. Paz

N. Puca E. Salinas

R. Escalante C. Chavarrría

J. Pichotti N. Marín

S. Chávez M. Esparza

M. Rivera M. Cachi

E. Correa R. Gómez

E. Fanola M. Vicedo

DT: H. Rivero DT: A. Cuadrado

Goles PT: 7’ E. Correa (P), 37’ M. Vicedo (J), 38’ M. Rivera (P). ST: 3’ M. Esparza (J), 27’ M. Vicedo (J), 30’ G. Díaz (P), e/c.

Cambios ST: 22’ G. Díaz por N. Marín (J) y D. Bensi por R. Escalante (P), 25’ L. Silveira por R. Gómez (J),33’ P. Soria por N, Puca (P) y J. Velazco por E. Salinas (J, 37’ M. Cazón por E. Fanola (P), 41’ R. Rojas por M. Esparza (J), 48’ F. Mamaní por O. Parra (P).

Jornada: Tercer ronda.

Arbitro: Luciano Díaz

Estadio: Padre Martearena

Fueron pospuestos tres partidos

Debido a la inclemencias del tiempo, para esta tarde, desde las 16.30, pasó el partido de ida que ayer debían jugar Central Norte frente a Pellegrini en el estadio doctor Luis Güemes, por los cuartos de final del torneo Anual. Mientras que mañana reprogramaron a las 16.30, Peñarol vs Cachorros, en el estadio Gigante del Norte. Y ese mismo día, a las 21.30, en el estadio de la Liga Salteña jugarán la fusión Camioneros Argentinos del Norte y la Villa San Antonio.