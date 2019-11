La Justicia frenó los aumentos y el boleto de Saeta seguirá en $ 25

El precio del boleto del transporte urbano de pasajeros no aumentará mañana, tal como estaba previsto en el cronograma de incrementos fijado por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que había autorizado a Saeta a subir el valor del pasaje a razón de un peso por mes hasta llegar a los 26 pesos en diciembre.

Un fallo de la jueza de Minas, María Victoria Mosmann, hizo lugar al amparo colectivo presentado por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones 411/18 y 412/18 de la AMT por lo que la empresa estatal no podrá aplicar nuevos aumentos. De esta manera, el valor del boleto se mantendrá en los 25 pesos actuales.

La resolución cuestionada -AMT 411/18- había dispuesto la convocatoria al procedimiento de "Documento de Consulta" a fin del incremento tarifario. Y la resolución de la AMT 412/18 autorizó una readecuación del cuadro tarifario para el servicio de transporte público masivo en la región metropolitana, con un incremento de la tarifa vigente de 12,95 pesos a 15 pesos desde el 1 de enero de 2019 y en adelante un aumento mensual de 1 peso hasta llegar a los 26 pesos el domingo, cuando comienza diciembre de 2019.

Asimismo, en su resolución la jueza desestimó la pretensión subsidiaria de restitución a los usuarios afectados por los incrementos considerando el momento a partir del cual producirá sus efectos la sentencia.

En el proceso la AMT solicitó que el planteo se declare abstracto, "por entender que el aumento del boleto de colectivo dispuesto por la resolución N§ 412/18, había sido superado por la inflación del corriente año", aspecto que fue rechazado por la jueza, aunque remarcando que "adoptar una decisión con efectos retroactivos pondría en grave riesgo de continuidad al servicio público de transporte de pasajeros afectando de modo directo al mismo grupo que en el presente se pretende proteger".

"La protección del usuario y el interés público son el norte del presente proceso y, en ese contexto, no puede dejar de observarse que son esencialmente los trabajadores, así como los estudiantes y jubilados quienes emplean cotidianamente el transporte público de pasajeros, y es la continuidad plena de la prestación del servicio la que preocupa en esta instancia decisiva", señaló.

Autoridades de Saeta confirmaron ayer a El Tribuno que el boleto del colectivo se mantendrá en 25 pesos tal como lo estipula el fallo de la jueza Mosmann.

No obstante, aclararon que el fallo no ordena retrotraer el precio del boleto.

En efecto, en el escrito de la magistrada se sostiene que "no se debate las tarifas en sí tal como expresamente lo ha dicho la amparista en su escrito de demanda, no corresponde acoger el planteo de abstracción efectuado".

Mientras que más adelante sostiene que "adoptar una decisión con efectos retroactivos pondría en grave riesgo de continuidad al servicio público de transporte de pasajeros afectando de modo directo al mismo grupo que en el presente se pretende proteger".

Al respecto, desde la empresa advirtieron que este no es un fallo contra Saeta sino contra una resolución de AMT y que el fallo indica que no está en contra del aumento de la tarifa ni en contra de cómo se realizó la audiencia, sino que considera que no se cumplieron los plazos como corresponde.

Anticiparon que Saeta hará una apelación, porque es una obligación que tienen como funcionarios, y que en esa instancia se entregarán los elementos correspondientes.

Al margen de lo que ocurra a partir de la apelación, la medida implica un impacto económico en Saeta ya que, en época de clases, la empresa tiene 6.900.000 boletos pagos, mientras que, en enero, que no hay clases, son 10 millones las personas que viajan en colectivo abonando el pasaje.

Por lo tanto, a un peso menos por cada boleto, se estima una caída en la recaudación de unos 17 millones de pesos entre diciembre y enero.

Problema para Sáenz

Con esta merma en la recaudación, el gobierno de Gustavo Sáenz asumirá el 10 de diciembre con la necesidad de generar los recursos para cubrir la baja en los ingresos de Saeta o decidir una reducción de servicios para bajar el número de kilómetros que hacen las unidades y ahorrarse ese dinero.

Emilia Calmejane, referente de la asociación de consumidores que presentó el amparo, manifestó: "Estamos conformes con el fallo porque genera un precedente y es un avance porque es el primer fallo de este tipo a nivel nacional".

"Estamos satisfechos por la resolución de la cuestión de fondo de declarar inconstitucional la resolución de la AMT", manifestó pero agregó que "respecto a las restituciones, vamos a seguir peleando porque consideramos que ese dinero debe volver a los usuarios".

En el trámite se presentó y fue admitida como "amicus curiae" la Comisionada Defensora del Pueblo de la Ciudad de Salta María Frida Fonseca Lardies.