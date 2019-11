Sin Pirotecnia Cero por falta de reglamentación de la norma

Estas fiestas navideñas seguramente serán tan ruidosas como las del año anterior, a pesar de los intentos por llegar a una Pirotecnia Cero estos no dieron los resultados esperados, este año las ventas, al igual que el uso de los fuegos de artificios, no estarán prohibidos.

No se trata de un desinterés por parte de las autoridades legislativas y ejecutivas sobre las consecuencias que esta tradicional forma de celebrar las fiestas traen aparejadas, sino una imposibilidad de generar instrumentos legales adecuados para su control.

El año anterior se aprobó una ordenanza que intentó aproximarse a la Pirotecnia Cero, sin embargo dejó algunos baches como para que el comerciante pudiera comercializar pirotecnia sonora.

La existencia de una ley nacional que avala el uso de pirotecnia se transforma en un impedimento para los municipios, quienes no pueden emitir ordenanzas que vayan por encima de una ley, razón por la cual solo intentan controlar su uso poniendo algunas condiciones a la venta, como ser el diámetro de la boca del mortero, el nivel de decibeles que emite y los gramos de pólvora que utiliza.

"Lamentablemente la ordenanza aprobada el año pasado no está completa, no sirvió demasiado porque lo mismo se vendieron los cohetes, pero nuestro mayor problema, tanto para nosotros como para el resto de los municipios, es la ley nacional vigente que permite el uso de pirotecnia y nosotros no podemos ponernos por encima de esa ley, lo que debería pasar es que salga una ley provincial, pero por ahora y hasta que no ocurra un cambio radical poco podemos hacer nosotros, a pesar de que somos conscientes de los problemas que estos ruidos generan en los animales, en algunas personas en estado de vulnerabilidad y en especial en los niños con autismo" expresó la concejal Lorena Cejas.

Con respecto a este problema, el actual presidente de Concejo Deliberante, Sergio Salvatierra, y quien asumirá como intendente el próximo 10 de diciembre, expresó:

"Siempre estuvimos del lado de las personas que nos solicitaron un control en el uso de la Pirotecnia, pero más allá de nuestros buenos deseos, existe un impedimento legal como para que tomemos medidas extremas como el de la Pirotecnia Cero, lo que yo me comprometo a hacer desde el municipio, es concretar una fuerte campaña de concientización, porque creo que es la gente quien tiene el poder de cambiar esta situación modificando conducta con el uso de fuegos de artificios, recién para el próximo año volveríamos a trabajar con los nuevos concejales, la ordenanza sobre la denominada Pirotecnia Cero".

Una ordenanza sobre Pirotecnia Cero fue aprobada en el municipio de Gral. Gemes el pasado 22 de Agosto del 2018, esta ordenanza puso en alerta a la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa), al considerar que esta decisión adoptada, podría tener un efecto cascada en otras localidades, poniendo en riesgo la fuente laboral de muchas personas en todo el país, así lo hizo saber en forma inmediata el Sr. Ezequiel Asquinasi.

"Si prosperara este un proyecto para prohibir la pirotecnia en General Gemes, muchos trabajadores quedarían en la calle y sus familias perderían el ingreso que les permite comer y vivir dignamente. La industria de la pirotecnia y los fuegos artificiales genera 60.000 puestos laborales en el país, miles de ellos en Salta".

Para la cámara se trata de una actividad lícita y legítima que forma parte de una tradición ya enraizada entre las costumbres argentinas, poder festejar con pirotecnia es un derecho que no puede ser impedido por una minoría" manifestó Asquinasi. Y agregó que "si se aprobara una prohibición resurgirían los productos ilegales, sin controles, que no cumplen normas de calidad y serían un verdadero peligro. Las prohibiciones también pueden provocan que los vecinos compren en municipios cercanos, perjudicando a los comerciantes locales y las arcas municipales". Esta situación de preocupación en comerciantes de pirotecnia, se hizo visible con las protestas de los últimos días en Salta.