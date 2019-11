Evo Morales señaló que "sería un orgullo" estar en la asunción del Alberto Fernández

El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, afirmó hoy que para él "sería un orgullo y un honor" estar en la asunción como jefe de Estado de Alberto Fernández, de quien dijo que "salvó su vida", pero aclaró que todavía no lo decidió por "razones operativas".

"Agradecer a Alberto por la invitación. Todavía no he decidido, por razones operativas y logísticas", expresó Morales al ser consultado sobre la posibilidad de concurrir a la ceremonia de asunción del 10 de diciembre, durante una ronda de entrevistas con medios argentinos.

Evo Morales con TN, sobre el día de la asunción de Alberto Fernández: "Yo quisiera estar, es un gran deseo" https://t.co/j170h2Go1k pic.twitter.com/NRTKkLlbTE

— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 30, 2019

En diálogo con AM 750, el mandatario depuesto señaló: "Sería un orgullo y un honor acompañar la toma de posesión. No está cerrado veremos oportunamente, pero por ahora estoy en situación de asilo político".

Evo Morales, en exclusiva con TN: “Analizo la posibilidad de ir a la asunción de Alberto Fernández" | Video: @todonoticias pic.twitter.com/hnJAfpz7aU — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) November 30, 2019

Por otra parte, durante una charla con la señal televisiva TN, ratificó que "quisiera estar en la asunción" al tiempo que destacó el rol de Fernández en las horas posteriores a su renuncia forzada por una rebelión policial y militar.

"Mi respeto a mi hermano Fernández. El día lunes 11 de noviembre no sé cuántas llamadas hizo para salvarme la vida", aseguró Morales.