Almada, Enriquez y Gaiza: la literatura argentina premiada en el exterior

Mariana Enriquez recibió el Premio Herralde de novela y Selva Almada fue galardonada con el First Book del Festival del Libro de Edimburgo, Escocia. Dos importantes premios internacionales ¡en el mismo día! Además, la semana pasada María Gainza recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019 de la Universidad Autónoma de México.

Los premios internacionales concedidos este lunes a las escritoras argentinas Mariana Enriquez y Selva Almada, junto a la distinción que recibió la semana pasada María Gainza, prueba el terreno fértil de la literatura argentina contemporánea, en el que las mujeres están capitaneando una narrativa original y de calidad con reconocimientos cosechados en todo el mundo.



A fines octubre, la escritora y crítica de arte argentina María Gainza había sido distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019 de México por su novela "La luz negra", y unas semanas antes, también en octubre, la escritora Luisa Valenzuela (1938) se había convertido en la primera mujer en obtener el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español.



Este lunes de noviembre la literatura argentina sumó premios internacionales a dos reconocidas escritoras a nivel local: Mariana Enriquez (1973) que recibió el Premio Herralde, de España, por "Nuestra parte de noche"; mientras que la escritora enterriana Selva Almada (1973) se alzó con el "First Book" de la Feria del Libro de Edimburgo, Escocia, por la primera traducción al inglés de "El viento que arrasa".



"Mariana Enriquez acaba de llevarse el Anagrama, Selva Almada el First Book Award @edbookfest y María Gainza el Sor Juana Inés de la cruz. Por si quedaba alguna duda de cómo viene la mano", celebró Samanta Schweblin, otra de las grandes autoras argentinas contemporáneas, que este año fue nominada por segunda vez al premio Man Booker International 2019, uno de los más prestigiosos del Reino Unido.

Mariana Enriquez: la novelista total

Mariana Enriquez (46) es periodista, subeditora del suplemento Radar del diario Página/12 y docente. Ha escrito novelas (Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente, Este es el mar), libros de cuentos (Los peligros de fumar en la cama, Las cosas que perdimos en el fuego), relatos de viajes, crónicas y perfiles, como La hermana menor, acerca de la escritora Silvina Ocampo.

Gonzalo Pontón Gijón, profesor de Literatura Comparada en la Universitat Autónoma de Barcelona y miembro del jurado, dijo sobre Nuestra parte de noche: “Desborda las convenciones del género al que se adscribe para elevarse a la categoría de novela total, abierta a grandes asuntos: la inmensidad de la relación entre un padre y un hijo, los lazos terribles del amor y de la amistad, la enfermedad como condición de vida, las máscaras del ritual, la verdad atroz de los dioses, la cara oculta de la historia y de la política. Un libro a la vez oscuro y deslumbrante”. La autora la definió como “una novela gótica desmesurada y polifónica sobre la herencia como maldición”.

Selva Almada: palabras que arrasan

Por su parte, la escritora entrerriana Selva Almada (46) recibió el First Book Award de Edimburgo, Escocia, por su primera novela, El viento que arrasa, traducida al inglés por Chris Andrews y publicada este año por la editorial Charco Press.

El Festival Internacional del Libro de Edimburgo es la mayor celebración de la palabra escrita del mundo anglosajón. Durante 18 días se organizan más de 800 encuentros sobre ficción, no ficción y poesía. Participan autores escoceses como del resto del mundo y es visitado por unas 250.000 personas cada año.

Selva Almada nació en 1973 y supo pensar una narrativa contemporánea por fuera de las grandes ciudades. El viento que arrasa se publicó en nuestro país en el año 2012 y mereció, entre otros comentarios elogiosos, el de Beatriz Sarlo: “Es un objeto insólito en la literatura argentina. No es literatura urbana, no es literatura sobre jóvenes ni sobre marginales, tampoco sobre gente que se la pasa tomando merca. Es literatura de provincia, como la de Carson McCullers, por ejemplo. Regional frente a las culturas globales, pero no costumbrista”.

Al enterarse del premio, la autora dijo: “Estoy muy contenta de que mi libro haya sido elegido por los lectores. El viento que arrasa es la primera novela que escribí y la que me abrió las puertas a miles de lectores, no sólo en mi país sino también en lugares como Suecia, Brasil, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Estados Unidos y, ahora, el Reino Unido.

María Gainza: la letra iluminada

Y como si esto fuera poco, hace apenas una semana María Gainza se alzó con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2019, que entrega cada año la Universidad Autónoma de México a la literatura escrita por mujeres, por su novela La luz negra.

La literatura argentina, en especial la escrita por mujeres, está pasando por un gran momento. Los lectores, orgullosos y agradecidos.