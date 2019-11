Nico Kútulas estiró su racha de títulos, esta vez en España

Esa buena costumbre de ganar no se pierde ni siquiera cuando se corre fuera del país. El salteño Nicolás Kútulas (KTM) enfrentó el desafío esta temporada de dejar las conocidas rutas del enduro argentino, donde fue bicampeón, para sumarse al Campeonato de España. Se tuvo que adaptar a la nueva competencia, pero no le costó demasiado, ya que al cabo de seis fechas y diez carreras se consagró campeón en junior open (menores de 23 años).

El fin de semana pasado fue el consagratorio corriendo en Lalín, Pontevedra, en condiciones adversas para el salteño y el resto de los pilotos, puesto que llovió mucho y el barro se convirtió en un obstáculo extra a superar. La sexta fecha tuvo dos carreras, una el sábado y la otra el domingo, cuando Kútulas finalizó segundo y tercero, respectivamente. En la suma de las dos carreras terminó arriba de sus rivales y sumó los puntos que necesitaba para ser el campeón entre los juniors.

El salteño llegó a la última fecha con dos rivales al título, los españoles Miquel Pujol (Beta) y Julio Panda Llana (Gas Gas). A pesar de las malas condiciones del terreno a causa de la lluvia, hubo emoción en el desenlace. Nico corrió desde atrás para acabar segundo en la primera carrera con un tiempo total de 55m16s140, a 25 segundos del Huertas Navarro, el vencedor en la primera final.

Al día siguiente las condiciones del clima y del circuito persistieron; en este caso, Kútulas fue tercero con un tiempo de 50m12s360, siendo superado por Ramón Casany (primero) y Panda Llana (segundo). Pujol arribó en cuarto lugar.

Kútulas llegó a España tras dos temporadas exitosas en nuestro país donde fue campeón argentino de la máxima categoría de enduro en 2017 y 2018. En España logró su tercer campeonato en años consecutivo, esta vez compitiendo en junior por su edad, pero dado los buenos resultados no es descabellado pensar que cuando compita en categorías superiores también se anime a dar pelea por más títulos.

Lo concreto es que Kútulas ya tiene en su poder su primer campeonato corriendo fuera del país.

Ya en la primera fecha doble (Guadalajara), que se corrió a principios en marzo, mostró sus condiciones siendo segundo en la primera prueba y tercero en la siguiente. De allí fue a competir a Huelva (segunda fecha) a fines del mismo mes, en otra cita de dos carreras; en la primera fue quinto y la segunda no la pudo completar.

La revancha llegó el 19 de mayo corriendo la tercera fecha en Tarragona. No solo fue cita que le permitió recuperarse sino la de su primer triunfo en España y que impulsó el éxito de final de temporada. Para la cuarta fecha llegó otro programa de una carrera en Infiesto, Asturias (9 de junio). Se mantuvo en el podio siendo segundo manejando su moto KTM.

Después de esa carrera llegó un largo receso de tres meses. Regresó a Salta, corrió el Sun’s Race y lo ganó por cuarto año seguido. El campeonato español lo retomó el 5 y 6 de octubre con dos carreras en Solsona, Lleida. Allí su efectividad fue del cien por ciento al ganar las dos pruebas de ese fin de semana.

Ya con el primer puesto en su poder llegó a Lalín, Pontevedra, siendo el máximo aspirante a ser campeón en juniors. Fue mejor que sus rivales, también venció a la lluvia y el barro para ser campeón, con sus padres como testigos de un éxito inolvidable.