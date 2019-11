Barcelona piensa en Gallardo, pero qué tanto incide el Muñeco

Dicen que tiene el aval de Messi. La FIFA lo reconoce, está entre los mejores entrenadores del momento, le sobran títulos, las victorias sobre Boca y las grandes finales de América. Todo encaja para ser seducido por uno de los clubes más poderosos del planeta.

Pero River no ha ganado todo lo que ganó solo por Gallardo. Ni su plantel tiene el ego de los jugadores del Barcelona. Y aunque esté auspiciado por el capitán de la Selección argentina, el Muñeco no tendrá asegurado el éxito en España ni en Europa. Si no, que lo diga el Tata Martino.

¿Cuál es la real injerencia de los entrenadores en sus equipos y en las victorias? Pueden ser los más estrictos, motivadores, detallistas, pero sin jugadores inteligentes, de mentalidades resistentes, veloces y fuertes, los resultados son diferentes.

Probablemente Gallardo, como Carlos Bianchi en su momento, no hubieran tenido sus exitosas carreras dirigiendo a Cambaceres.

Un entrenador nunca es la clave de un proceso glorioso, sino ¿por qué a Bianchi no le fue bien en Roma o Atlético de Madrid luego de ganar todo con Vélez y con Boca? Y Guardiola jamás volvió a levantar la Champions League desde que se fue del Barcelona.

La injerencia de los entrenadores es relativamente proporcional a la calidad de su plantel y las aptitudes de sus jugadores.